Na Mundialu broni, a w hotelu strzela… heady w Fortnite

Czego może potrzebować Jordan Pickford na Mundialu w Katarze? Rękawiczek? Ubrań? Dezodorantu? To też, ale bramkarz reprezentacji Anglii stawia na walizkę z gamingowym laptopem. Jeśli myślisz, że wziął go do ogrywania FIFA czy PES, to jesteś w ogromnym błędzie. Bramkarz bowiem chciał mieć możliwość grania… w Fortnite!

Niezwykła walizka Pickforda

Jordan Pickford, na co dzień bramkarz w klubie FC Everton, został wybrany do reprezentowania Anglii na Mundialu 2022 w Katarze. Jego obecna wartość rynkowa wynosi około 28 mln euro, natomiast w szczytowym momencie kwota ta oscylowała wokół 40 mln euro.

Czego mógł więc potrzebować bramkarz reprezentacji Anglii na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze? Rękawiczek? Butów? Ubrań? Ciężarówki dezodorantów i dwóch kolejnych wody? Prawdopodobnie tak, choć sam zawodnik nie był sobie w stanie wyobrazić wyjazdu bez swojej cudownej walizki.

Cóż takiego skrywała ta masywna konstrukcja, która wzbudziła niemałe zainteresowanie mediów? Jak powiedział bramkarz w wywiadzie, który możesz obejrzeć poniżej, znajdował się tam gamingowy laptop z pełnowymiarowym ekranem. Coś w rodzaju POGA, ale nie dla konsol, a laptopów.

Jordan chciał mieć możliwość grania w Fortnite, ale laptopowy ekran wydawał mu się za mały. Całkowicie go rozumiem – sam również posiadam komputer z dużym monitorem w domu, natomiast na różnego rodzaju wyjazdy jestem zmuszony zabierać ze sobą laptop. To zupełnie inny komfort pracy…

Nie tylko Pickford, nie tylko Fortnite

Nie tylko bramkarz reprezentacji jest zapalonym graczem. Według serwisu Kotaku regularnie w Fortnite grają bowiem również Marcus Rushford (wart 55 mln euro), Dele Alli (14 mln euro), Raheem Sterling (70 mln euro), Jesse Lingard (14 mln euro) czy Harry Kane (zawrotne 90 mln euro). Zresztą nie samym Fortnite reprezentacja Anglii żyje!

Podczas mistrzostw świata w piłce nożnej w 2020 roku, jeden z reprezentantów cieszył się grą w pełnoprawnym symulatorze F1. Mamy to nawet nagrane! Ciekawe czy któryś z zawodników zostanie złapany na ogrywaniu GTA VI na mistrzostwach w 2024 roku?

Polska reprezentacja nie jest gorsza!

Reprezentacja naszego kraju również chętnie zagrała w League of Legends na żywo. Jeśli chcecie sprawdzić, jak poradzili sobie Bereszyński, Klich czy Linetty w Lidze, to zachęcam do obejrzenia kompilacji klipów z tamtego spotkania. Ciekawa produkcja ;)