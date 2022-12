Play rozdaje pieniądze do Minecrafta. Zobacz, jak je odebrać

Operator sieci Play dodał nowe gadżety do wyboru w zestawie ze smartfonami w ofercie dla najmłodszych, ale to nie wszystko. Klienci mają również możliwość zgarnięcia Minecoins, czyli wirtualnej waluty do gry Minecraft. Jak odebrać cyfrowe pieniądze?

Nowe zestawy dla najmłodszych

Operator sieci Play przygotował kilka nowych, świątecznych zestawów dla najmłodszych, w których – oprócz smartfonów – znalazły się słuchawki, smartwatch lub inne gadżety. Czym Play chce przekonać do siebie najmłodszych, a raczej ich rodziców?

Pierwszy zestaw, przygotowany przez operatora, składa się ze smartfona HAMMER Energy 2 Eco (to urządzenie o wzmocnionej konstrukcji z normą IK05 i certyfikatem IP68 oraz 5,5-calowym ekranem i akumulatorem o pojemności 5000 mAh), a także samochodu Forever Spark RC-150, sterowanym na pilota, który może rozpędzić się do nawet 15 km/h.

źródło: Play

W kolejnym zestawie znalazł się smartfon Samsung Galaxy A04s, oferujący 6,5-calowy wyświetlacz HD+, 50 Mpix aparat główny i akumulator o pojemności 5000 mAh oraz Samsung Galaxy Smart Tag – breloczek, dzięki któremu w każdej chwili można sprawdzić na przykład lokalizację przyczepionych do niego kluczy dzięki zainstalowanym w nim module GPS.

źródło: Play

Operator oferuje też smartfon Xiaomi Redmi A1 z 6,52-calowym wyświetlaczem i akumulatorem o pojemności 5000 mAh w zestawie ze smartwatchem Maxcom FW36 Aurum SE, który potrafi monitorować aktywność fizyczną i nie tylko, a dodatkowo oferuje nawet 7 dni pracy na jednym ładowaniu.

źródło: Play

Ostatni zestaw, przygotowany przez operatora dla najmłodszych, składa się ze smartfona Motorola moto e22i oraz bezprzewodowych słuchawek Nokia Go Earbuds 2+, które zapewniają wysoką jakość dźwięku i duży zasięg dzięki zastosowaniu technologii Bluetooth 5.2.

źródło: Play

Jak zgarnąć pieniądze do Minecraft?

Jak wspomniałem na początku, w ofercie JUNIOR BOX na święta można zgarnąć dodatkowy bonus w postaci dokładnie 1720 Minecoins, czyli wirtualnej waluty Minecraft, do wykorzystania na dowolnej platformie. Żeby ją otrzymać, wystarczy zamówić jeden w zestawów JUNIOR BOX przez stronę internetową operatora, a kod zawierający pieniądze do wykorzystania na zakupy w grze otrzymacie SMS-em po 2 tygodniach od zakupu.

Operator sieci Play przypomina również o dodatkowych 100 GB na social media, które klient dostaje na start z nowym smartfonem w wybranych ofertach, a także o nawet 6 pierwszych miesiącach gratis (doładowaniach kwotą kontraktową) przy przeniesieniu numeru.