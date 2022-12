Allegro reaguje na przedświąteczną gorączkę zakupów. Sprzedający mogą nie być zachwyceni

To już naprawdę ostatni moment, żeby kupić prezenty dla bliskich na Boże Narodzenie 2022. Allegro przeżywa prawdziwe oblężenie – na tyle duże, że zdecydowało się wydać ważny komunikat dla sprzedających, który jest nie mniej istotny również dla kupujących.

Ważna zmiana na Allegro przed świętami. Chodzi o dostawę

Po wejściu na stronę internetową Allegro oraz uruchomieniu aplikacji na urządzenia mobilne można zobaczyć wielki baner z informacją o gwarantowanej dostawie przed Bożym Narodzeniem. Nieco niżej znajduje się nawet zegar, który odlicza czas do końca gwarancji dostarczenia zamówienia przed świętami. A kończy się ona już jutro, tj. 22 grudnia 2022 roku, równo o godzinie 12:00.

Klienci mają zatem bardzo mało czasu, aby kupić prezenty, które następnie włożą pod choinkę i będą z niecierpliwością czekać na reakcję obdarowanej osoby. O ile zamówienie dotrze na czas, a Allegro nie ma już takiej pewności. Platforma wydała bowiem komunikat, w którym informuje o wydłużeniu przewidywanego czasu dostawy dla wybranych przewoźników.

Jak przekazuje serwis, w związku ze zwiększoną liczbą zamówień czas przewozu po stronie firm logistycznych może się wydłużyć, dlatego 21 grudnia po godzinie 16:00 wydłużono przewidywany czas dostawy o jeden dzień dla następujących przewoźników:

Kurier InPost,

UPS,

SUUS Logistics,

Raben,

Pekaes,

Patron Service,

GLS,

Geis,

DHL Palety,

DB Schenker,

Ambro Express.

Dlaczego Allegro wydłużyło przewidywany czas dostawy zamówień przed świętami?

Platforma informuje sprzedających, że użytkownicy zobaczą taki przewidywany czas dostawy, który uwzględnia wydłużony czas przewozu zamówień, związany ze zwiększoną liczbą zamówień przed świętami Bożego Narodzenia. Według Allegro dzięki temu będzie można uniknąć rozczarowania klientów, których przesyłki mogłyby nie dotrzeć zgodnie z wyświetlanym w momencie zakupu przewidywanym czasem dostawy.

Jednocześnie serwis zapewnia, że obserwuje pracę przewoźników i gdy tylko sytuacja wróci do normy, ponownie będzie obliczał dostawy tak jak zwykle. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że zamieszczona powyżej lista Allegro uwzględnia Kuriera InPost (ale Paczkomatów już nie), mimo iż InPost zagwarantował, że dostarczy przesyłki przed świętami Bożego Narodzenia, jeśli zostaną nadane do 22 grudnia 2022 roku, do godziny 13:00. Warunkiem jest, aby tego dnia otrzymała ona status „Odebrana od Nadawcy”, „Nadana w Paczkomacie” lub „Nadana w Punkcie Obsługi Paczek”.

InPost informuje również, że paczki zostaną dostarczone przez Paczkomat maksymalnie w dniu 24 grudnia, ale usługa Paczka w Weekend nie będzie już działać tego dnia. Gwarancja dostawy kurierem dotyczy zaś pierwszej próby doręczenia paczki.

Sprzedający mogą nie być zadowoleni z decyzji Allegro

Jak zauważa serwis Wirtualne Media, rok temu Allegro zdecydowało się na podobny krok, tj. wydłużenie przewidywanego czasu dostawy zamówienia, argumentując to w podobny sposób, jak w tym roku, a dodatkowo jeszcze trudnymi warunkami pogodowymi.

Sprzedawcom nie spodobała się ta zmiana – informowali, że w tym kluczowym z ich punktu widzenia okresie zmalała im sprzedaż, ponieważ kupujący rezygnowali z zakupu, gdy zobaczyli, że produkt nie dotrze do nich przed świętami. Można podejrzewać, że podobnie będzie również teraz.