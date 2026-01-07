tablet Honor Pad 10 Pro
Dobry tablet z dużym ekranem? Honor ma 2 propozycje (a właściwie 3)

Wojciech Kulik·
Jesienią miałem okazję testować tablet Honor Pad 10, który okazał się naprawdę ciekawą propozycją dla miłośników dużych ekranów. Oferował (i oferuje) wysoką wydajność na co dzień, długi czas pracy i niezły wyświetlacz, a do tego całkiem smukłą i lekką (jak na ten rozmiar) konstrukcję. Teraz w Chinach zadebiutowały dwa nowe tablety tego producenta: jeden lepszy, drugi słabszy od wspomnianego przed momentem modelu.

Honor Pad 10 Pro i Honor Pad X10 Pro dołączają do rodziny

Ten lepszy to Honor Pad 10 Pro, który procesor Snapdragon 7 Gen 3 zastępuje wydajniejszym układem MediaTek Dimensity 8350. Do tego zwiększa ilość pamięci operacyjnej z 8 do 12 GB i – choć zachowuje akumulator o pojemności 10100 mAh – to umożliwia szybsze jego ładowanie, bo z mocą 66 W.

Tablet Honor Pad 10 Pro ma nieco mniejszy wyświetlacz (11,5 cala), ale równocześnie oferuje wyższą rozdzielczość, więc teoretycznie realna przestrzeń robocza może być nieco większa, a na pewno bardziej sprzyjająca wielozadaniowości. Przy okazji zwiększono częstotliwość odświeżania: ze 120 do 144 Hz.

Honor Pad 10 Pro (fot. Honor)

Na rynku zadebiutował także Honor Pad X10 Pro, stanowiący propozycję dla osób o mniejszych wymaganiach. On również ma 11,5-calowy wyświetlacz, ale o niższej rozdzielczości i ze standardowym odświeżaniem 120 Hz. Jego sercem jest procesor Qualcomm Snapdragon 685, sparowany z 8 GB RAM, a akumulator cechuje się niższą pojemnością 8300 mAh. Pomimo dopisku Pro ogólnie więc plasuje się niżej niż podstawowy Honor Pad 10.

tablet Honor Pad X10 Pro
Honor Pad X10 Pro (fot. Honor)

Przygotowałem tabelkę, w której podsumowałem kluczowe informacje na temat tych modeli i porównałem je z podstawowym modelem Honor Pad 10. Spójrz…

Specyfikacja Honor Pad 10 Pro i Honor Pad X10 Pro – porównanie z Honor Pad 10:

Honor Pad 10 ProHonor Pad 10Honor Pad X10 Pro
Wyświetlacz11,5 cala,
LCD,
2800×1840 pikseli,
144 Hz,
do 500 nitów		12,1 cala,
LCD,
2560×1600 pikseli,
120 Hz,
do 500 nitów		11,5 cala,
LCD,
2508×1504 piksele,
120 Hz,
do 400 nitów
ProcesorMediaTek Dimensity 8350
(4 nm; do 3,35 GHz)		Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
(4 nm; do 2,63 GHz)		Qualcomm Snapdragon 685
(6 nm; do 2,8 GHz)
Pamięć12 GB RAM,
256 GB na pliki		8 GB RAM,
256 GB na pliki		8 GB RAM,
128-256 GB na pliki
Aparaty13 Mpix z tyłu,
8 Mpix z przodu		8 Mpix z tyłu,
8 Mpix z przodu		8 Mpix z tyłu,
5 Mpix z przodu
Akumulator10100 mAh,
ładowanie do 66 W		10100 mAh,
ładowanie do 35 W		8300 mAh,
ładowanie do 35 W
ŁącznośćWi-Fi 6, Bluetooth 5.2Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1
Wymiary i waga259,1×176,1×6,1 mm,
475 g		277,1×179,2×6,29 mm,
525 g		267,3×167,4×6,77 mm,
475 g

Ile kosztują nowe tablety Honor?

Jak na razie oba urządzenia dostępne są wyłącznie w Chinach. Sugerowana cena modelu Honor Pad 10 Pro wynosi 2699 juanów (równowartość ~1395 złotych), a tablet Honor Pad X10 Pro można tam kupić od 1699 juanów (~865 złotych).

Nie wiadomo, czy któryś z nich trafi też do Polski, ale można taki scenariusz uznać za całkiem prawdopodobny. Jeśli zaś interesuje Cię podstawowy Honor Pad 10, możesz go obecnie kupić za 1499 złotych:

Przy okazji warto wspomnieć, że niedawno w Chinach zadebiutował także smartfon Honor Power 2 z procesorem MediaTek Dimensity 8500 Elite i akumulatorem o pojemności aż 10080 mAh – sporo o nim napisał już Mateusz. Pod koniec ubiegłego roku natomiast pojawiły się smartfony Honor Win i Win RT, które wyróżniają się obecnością na pokładzie topowych Snapdragonów i akumulatorów o pojemności 10000 mAh – odsyłam do wpisu, w którym ich specyfikacje przybliżył Filip.

