Laptop goni laptopa – Acer chwali się nowościami

Targi CES 2026 to dla wielu producentów okazja, by pochwalić się nowymi urządzeniami. Jedni pokazują kilka, inni mnóstwo. Acer zdecydowanie należy do tej drugiej grupy – zaprezentował kilkanaście nowych modeli laptopów i proponuję, byśmy je sobie teraz pokrótce omówili.
Nowe laptopy z serii Acer Swift AI. Dla twórców i nie tylko
Pierwsza propozycja to coś dla użytkowników domowych i twórców oczekujących wysokiej wydajności oraz bezproblemowego dostępu do lokalnie obsługiwanej sztucznej inteligencji. Mowa o laptopie Acer Swift 16 AI (SF16-71T), który w aluminiowej obudowie skrywa takie podzespoły jak procesor Intel Core Ultra X9 388H (Intel Core Ultra Series 3) czy moduły Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4.
Obraz wyświetla na 16-calowym ekranie dotykowym typu OLED o rozdzielczości 2880×1800 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i pokryciu 100% przestrzeni DCI-P3. Do tego dochodzą głośniki stereo z DTS:X Ultra i kamerka Full HD, a całość uzupełniają porty Thunderbolt 4, USB typu A i HDMI 2.1 oraz czytnik kart pamięci microSD. Na uwagę zasługuje też olbrzymi touchpad, który – podobnie jak ekran – obsługuje rysik, co pozwala na wygodną edycję niczym na tablecie graficznym.
Jeśli zaś Twoim priorytetem jest mobilność, to mogą Cię zainteresować modele Acer Swift Edge 14 AI (SFE14-I51/T) oraz Swift Edge 16 AI (SFE16-I51/T) wyposażone, odpowiednio, w 14- i 16-calowe wyświetlacze dotykowe typu OLED o rozdzielczości 2880×1800 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz.
Ich konfiguracje zawierają między innymi procesory do Intel Core Ultra 9 386H, maksymalnie 32 GB pamięci LPDDR5X oraz SSD o pojemności do 1 TB, jak również najnowsze standardy łączności bezprzewodowej: Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0. Przy tym mniejszy z tej dwójki waży mniej niż kilogram i ma niespełna 14 mm grubości, cechując się równocześnie wysoką wytrzymałością, co potwierdzono w testach MIL-STD-810H.
Następne na liście są laptopy Acer Swift Go 14 AI oraz Swift Go 16 AI, które mają stanowić dobry balans pomiędzy wydajnością, mobilnością i ceną. Zostały wyposażone w procesory pokroju Intel Core Ultra X9 388H czy też AMD Ryzen AI 9 465, maksymalnie 32 GB RAM typu LPDDR5X, SSD 1 TB i akumulatory o pojemności 65 Wh.
Do tego w obu przypadkach dochodzą: wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1920×1200 pikseli lub 2880×1800 pikseli, głośniki stereo z DTS:X Ultra, kamerka o rozdzielczości 5 Mpix, moduły Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0 oraz kompletny zestaw portów, tworzony między innymi przez gniazda Thunderbolt 4, USB typu A i HDMI 2.1.
Laptopy Acer Aspire AI dla użytkowników domowych
Producent nie zapomniał o użytkownikach poszukujących sprzętu do domu, na przykład do nauki, ale też codziennego surfowania. Z myślą o nich powstały laptopy Acer Aspire 14 AI oraz Aspire 16 AI. Do wyboru będzie wiele różnych konfiguracji, a w najwyższej opcji można liczyć na procesor AMD Ryzen AI 9 465 lub Intel Core Ultra 9 386H, 32 GB RAM, SSD o pojemności 2 TB oraz akumulator 65 Wh.
Do wyświetlania obrazu służy ekran o proporcjach 16:10 (do wyboru LCD i OLED oraz klasyczny lub dotykowy), a widerozomowy umożliwia kamerka Full HD. Za łączność odpowiadają moduły Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3, a także porty USB-C, USB-A i HDMI 2.1.
Nowe laptopy dla graczy – co Acer pokazał na targach CES 2026?
Wreszcie, Acer Nitro V 16 AI to propozycja dla graczy, którzy mogą oczekiwać płynnej rozgrywki w niejednym nowym tytule. To możliwe, bo na pokładzie znajdują się takie podzespoły, jak procesor AMD Ryzen AI 9 465 lub Intel Core Ultra 7 355, karta graficzna GeForce RTX 5070 i nawet 32 GB RAM.
Pozytywnie na komfort rozgrywki wpłynąć powinien też 16-calowy wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 180 Hz, a miłośników zabawy wieloosobowej ucieszy obecność nie tylko modułu Wi-Fi 6E, ale także portu RJ-45. Producent postarał się również o zaawansowany układ chłodzenia, a wszystko to przy grubości poniżej 20 mm i wadze nieznacznie przekraczającej 2 kg.
Jeżeli marzy Ci się jeszcze smuklejszy laptop gamingowy, to rzuć okiem na Acer Nitro V 16S AI (ANV16S-I51), który ma zaledwie 17,9 mm grubości. Pomimo odchudzenia nadal w specyfikacji można znaleźć informacje o procesorze Intel Core Ultra 7 355, grafice GeForce RTX 5070 czy 32 GB pamięci operacyjnej.
Mamy tu też podobne opcje łączności oraz dokładnie taki sam układ chłodzenia, no i analogiczny wyświetlacz. Ceny nie zostały ujawnione, ale można przypuszczać, że w tym punkcie będzie się dało zauważyć jedną z istotniejszych różnic.
Na koniec zostawiłem gamingową bestię: oto Acer Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-I51). To laptop kierowany do wymagających graczy, oferujący między innymi procesor Intel Core Ultra 9 386H, kartę graficzną GeForce RTX 5070, nawet 64 GB RAM oraz 16-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2560×1600 pikseli, częstotliwości odświeżania 165 Hz i czasie reakcji na poziomie 1 ms.
Zaawansowany układ chłodzenia z wentylatorem AeroBlade 3D (5. generacji) i pastą termoprzewodzącą z ciekłego metalu, karta sieciowa Intel Killer DoubleShot Pro Wi-Fi 6E, klawiatura z 4-strefowym podświetleniem RGB i głośniki stereo z DTS:X Ultra stanowią dopełnienie całości.
Wszystkie opisane tutaj laptopy trafią do sprzedaży w pierwszej połowie 2026 roku. Najszybciej zadebiutują modele z serii Swift 16 AI, Swift Go 14 AI, Swift Go 16 AI, Aspire 14 AI oraz Aspire 16 AI.