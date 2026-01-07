Laptop goni laptopa – Acer chwali się nowościami

Targi CES 2026 to dla wielu producentów okazja, by pochwalić się nowymi urządzeniami. Jedni pokazują kilka, inni mnóstwo. Acer zdecydowanie należy do tej drugiej grupy – zaprezentował kilkanaście nowych modeli laptopów i proponuję, byśmy je sobie teraz pokrótce omówili.

Nowe laptopy z serii Acer Swift AI. Dla twórców i nie tylko

Pierwsza propozycja to coś dla użytkowników domowych i twórców oczekujących wysokiej wydajności oraz bezproblemowego dostępu do lokalnie obsługiwanej sztucznej inteligencji. Mowa o laptopie Acer Swift 16 AI (SF16-71T), który w aluminiowej obudowie skrywa takie podzespoły jak procesor Intel Core Ultra X9 388H (Intel Core Ultra Series 3) czy moduły Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4.

Obraz wyświetla na 16-calowym ekranie dotykowym typu OLED o rozdzielczości 2880×1800 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i pokryciu 100% przestrzeni DCI-P3. Do tego dochodzą głośniki stereo z DTS:X Ultra i kamerka Full HD, a całość uzupełniają porty Thunderbolt 4, USB typu A i HDMI 2.1 oraz czytnik kart pamięci microSD. Na uwagę zasługuje też olbrzymi touchpad, który – podobnie jak ekran – obsługuje rysik, co pozwala na wygodną edycję niczym na tablecie graficznym.

Acer Swift 16 AI (fot. Acer)

Jeśli zaś Twoim priorytetem jest mobilność, to mogą Cię zainteresować modele Acer Swift Edge 14 AI (SFE14-I51/T) oraz Swift Edge 16 AI (SFE16-I51/T) wyposażone, odpowiednio, w 14- i 16-calowe wyświetlacze dotykowe typu OLED o rozdzielczości 2880×1800 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Ich konfiguracje zawierają między innymi procesory do Intel Core Ultra 9 386H, maksymalnie 32 GB pamięci LPDDR5X oraz SSD o pojemności do 1 TB, jak również najnowsze standardy łączności bezprzewodowej: Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0. Przy tym mniejszy z tej dwójki waży mniej niż kilogram i ma niespełna 14 mm grubości, cechując się równocześnie wysoką wytrzymałością, co potwierdzono w testach MIL-STD-810H.

Acer Swift Edge 16 AI (fot. Acer)

Następne na liście są laptopy Acer Swift Go 14 AI oraz Swift Go 16 AI, które mają stanowić dobry balans pomiędzy wydajnością, mobilnością i ceną. Zostały wyposażone w procesory pokroju Intel Core Ultra X9 388H czy też AMD Ryzen AI 9 465, maksymalnie 32 GB RAM typu LPDDR5X, SSD 1 TB i akumulatory o pojemności 65 Wh.

Do tego w obu przypadkach dochodzą: wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1920×1200 pikseli lub 2880×1800 pikseli, głośniki stereo z DTS:X Ultra, kamerka o rozdzielczości 5 Mpix, moduły Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0 oraz kompletny zestaw portów, tworzony między innymi przez gniazda Thunderbolt 4, USB typu A i HDMI 2.1.

Acer Swift Go 14 AI (fot. Acer)

Laptopy Acer Aspire AI dla użytkowników domowych

Producent nie zapomniał o użytkownikach poszukujących sprzętu do domu, na przykład do nauki, ale też codziennego surfowania. Z myślą o nich powstały laptopy Acer Aspire 14 AI oraz Aspire 16 AI. Do wyboru będzie wiele różnych konfiguracji, a w najwyższej opcji można liczyć na procesor AMD Ryzen AI 9 465 lub Intel Core Ultra 9 386H, 32 GB RAM, SSD o pojemności 2 TB oraz akumulator 65 Wh.

Do wyświetlania obrazu służy ekran o proporcjach 16:10 (do wyboru LCD i OLED oraz klasyczny lub dotykowy), a widerozomowy umożliwia kamerka Full HD. Za łączność odpowiadają moduły Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3, a także porty USB-C, USB-A i HDMI 2.1.

Acer Aspire 16 AI (fot. Acer)

Nowe laptopy dla graczy – co Acer pokazał na targach CES 2026?

Wreszcie, Acer Nitro V 16 AI to propozycja dla graczy, którzy mogą oczekiwać płynnej rozgrywki w niejednym nowym tytule. To możliwe, bo na pokładzie znajdują się takie podzespoły, jak procesor AMD Ryzen AI 9 465 lub Intel Core Ultra 7 355, karta graficzna GeForce RTX 5070 i nawet 32 GB RAM.

Pozytywnie na komfort rozgrywki wpłynąć powinien też 16-calowy wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 180 Hz, a miłośników zabawy wieloosobowej ucieszy obecność nie tylko modułu Wi-Fi 6E, ale także portu RJ-45. Producent postarał się również o zaawansowany układ chłodzenia, a wszystko to przy grubości poniżej 20 mm i wadze nieznacznie przekraczającej 2 kg.

Acer Nitro V 16 AI (fot. Acer)

Jeżeli marzy Ci się jeszcze smuklejszy laptop gamingowy, to rzuć okiem na Acer Nitro V 16S AI (ANV16S-I51), który ma zaledwie 17,9 mm grubości. Pomimo odchudzenia nadal w specyfikacji można znaleźć informacje o procesorze Intel Core Ultra 7 355, grafice GeForce RTX 5070 czy 32 GB pamięci operacyjnej.

Mamy tu też podobne opcje łączności oraz dokładnie taki sam układ chłodzenia, no i analogiczny wyświetlacz. Ceny nie zostały ujawnione, ale można przypuszczać, że w tym punkcie będzie się dało zauważyć jedną z istotniejszych różnic.

Acer Nitro V 16S AI (fot. Acer)

Na koniec zostawiłem gamingową bestię: oto Acer Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-I51). To laptop kierowany do wymagających graczy, oferujący między innymi procesor Intel Core Ultra 9 386H, kartę graficzną GeForce RTX 5070, nawet 64 GB RAM oraz 16-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2560×1600 pikseli, częstotliwości odświeżania 165 Hz i czasie reakcji na poziomie 1 ms.

Zaawansowany układ chłodzenia z wentylatorem AeroBlade 3D (5. generacji) i pastą termoprzewodzącą z ciekłego metalu, karta sieciowa Intel Killer DoubleShot Pro Wi-Fi 6E, klawiatura z 4-strefowym podświetleniem RGB i głośniki stereo z DTS:X Ultra stanowią dopełnienie całości.

Acer Predator Helios Neo 16S AI (fot. Acer)

Wszystkie opisane tutaj laptopy trafią do sprzedaży w pierwszej połowie 2026 roku. Najszybciej zadebiutują modele z serii Swift 16 AI, Swift Go 14 AI, Swift Go 16 AI, Aspire 14 AI oraz Aspire 16 AI.