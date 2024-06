Pożegnaj się ze współdzieleniem konta Disney+. Jest nowy regulamin!

Stało się – Disney+ zabroni dzielić się subskrypcją z osobami spoza jednego gospodarstwa domowego. To jednak nie koniec. W zaktualizowanej Umowie Subskrypcji, przesłanej do subskrybentów poprzez e-mail, serwis wspomina o reklamach w „różnych planach subskrypcji” oraz nowej funkcji „Dodatkowego Użytkownika”.

Disney+ z reklamami coraz bliżej Polski?

Disney+ to platforma VOD, którą polscy widzowie mogą cieszyć się od 14 czerwca 2022 roku. Obecnie za subskrypcję tego serwisu trzeba zapłacić 37,99 złotych za miesiąc lub 379,90 złotych za rok (po roku abonament automatycznie odnowi się na plan miesięczny).

Disney+ mailowo dzieli się z subskrybentami zaktualizowaną Umową Subskrypcji. Jak wynika z obszernej wiadomości, w serwisie VOD pojawią się instrukcje zaakceptowania nowych warunków. Jakie zmiany nas czekają?

Po pierwsze w odświeżonej umowie znalazła się kilkukrotna adnotacja na temat reklam. Serwis zaznacza, że może oferować różne plany subskrypcji lub opcje, nazywane Planami Usług. Mogą one zawierać reklamy w interfejsie oraz przerywające wyświetlany film, serial czy program. Oczywiście w przypadku takiego rozwiązania użytkownik nie może blokować tych reklam, a gdy taka sytuacja zostanie wykryta, platforma może zawiesić czy zakończyć usługę lub też czasowo zablokować oglądanie. Jeszcze nie podzielono się informacją, kiedy pakiety z reklamami miałyby wejść w życie na terenie Polski oraz ile mogłyby kosztować.

(screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Dzielisz się kontem? Wkrótce będzie trudniej to robić

Reklamy, które prawdopodobnie z czasem pojawią się w Planach Usług Disney+, to nie jedyne złe wiadomości dla subskrybentów. Nowa polityka mocno ogranicza też możliwości współdzielenia konta. Jak zapewne wiemy, wielu użytkowników obecnie udziela dostępu do kont osobom mieszkającym gdzie indziej, aby podzielić koszt abonamentu pomiędzy więcej osób i dzięki temu zaoszczędzić. Teraz serwis w odświeżonej umowie jasno zaznacza, że dzielenie się swoją subskrypcją z osobami spoza jednego gospodarstwa domowego jest niedozwolone, o ile wybrana oferta nie stanowi inaczej.

W regulaminie ujęto funkcję tzw. Dodatkowego Użytkownika, który ma być dostępny w ramach dodatku do Planu Usług Właściciela Konta. Opłaty będą pobierane za pomocą metod płatności Właściciela Konta w ramach jego subskrypcji. Cennik nowej funkcji nie został jeszcze udostępniony.

Disney+ powiadomił też, że ma prawo do przeprowadzania analizy sposobu korzystania z platformy, aby ocenić czy nowa Umowa Subskrypcji Disney+ jest przez użytkownika przestrzegana. Jeśli serwis wykryje niezgodne z regulaminem działania może ograniczyć, zawiesić dostęp do usługi, a nawet zamknąć konto. W regulaminie zaznaczono też, że zastosowanie usługi VPN jest niedozwolone. Rozwiązanie to pozwala na stworzenie wewnętrznej sieci internetowej, która m.in. ukrywa adres IP, co z kolei ogranicza możliwość zlokalizowania użytkownika przez Disney+ oraz przeprowadzenia ewentualnej weryfikacji współdzielenia konta.

A co z korzystaniem z serwisu w podróży? Platforma twierdzi, że wyjeżdżając możesz zachować dostęp do treści, które aktualnie są dostępne na terytorium Polski. Jednak w zasadzie niczego nie obiecuje. W treści regulaminu widnieje zapis:

(…) możesz uzyskać dostęp do Usługi Disney+ z lokalizacji innych niż Terytorium, na których Disney+ jest udostępniany, chociaż nie gwarantujemy ani nie zobowiązujemy się wobec Ciebie, że możliwe będzie uzyskanie dostępu do Usługi Disney+ poza Terytorium.

Jak widać Disney+ idzie śladami konkurencyjnych platform VOD. Ograniczy współdzielenie konta, o którym było głośno w przypadku Netfliksa, oraz prawdopodobnie planuje wprowadzenie pakietu z reklamami, tak jak zrobiło to SkyShowtime czy serwis Max. Czekamy na kolejne wieści i – przede wszystkim – ceny. Będziemy informować na bieżąco.