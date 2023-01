Współdzielenie konta Netflix – jak serwis będzie to weryfikował w Polsce?

Weryfikacja współdzielenia kont Netflix – wielu użytkowników serwisu się tego obawia, bo korzysta z jednej subskrypcji razem z rodziną mieszkającą w różnych regionach Polski lub po prostu z paczką znajomych. Jak będzie przebiegać proces sprawdzania, czy ktoś rzeczywiście znajduje się w jednym gospodarstwie domowym?

Walka z „przedsiębiorczymi” subskrybentami

Jedną z podstawowych form oszczędzania na subskrypcji Netflixa zwykło być dla wielu zwyczajowe zrzucanie się na abonament, przy zachowaniu maksymalnej liczby osób korzystających z serwisu. Póki kolejne profile należały do osób przebywających pod tym samym adresem, wszystko odbywało się zgodnie z regulaminem.

Jednak sprawa komplikuje się, gdy użytkownikami są osoby mieszkające w różnych miejscach. Ponieważ nie należą one do tego samego gospodarstwa domowego, takie udostępnianie zasobów, wraz z hasłem do konta głównego, jest łamaniem zasad przyjętych przez zazneczanie boxów z podpisem „Tak, przeczytałem Regulamin i się z nim zgadzam” podczas dołączania do grona subksrybentów.

Dla Netflixa zbyt duża liczba osób korzystających z jednego konta to oczywiście potencjalna strata. Dlatego też serwis chce aktywnie walczyć z łamaniem regulaminu i nadużywaniem współdzielenia kont – także w Polsce.

Nietflix

Jak Netflix będzie weryfikował konta w Polsce?

Wszystkiego, co chcielibyśmy wiedzieć na temat tego, w jaki sposób Netflix zamierza kontrolować nadużywanie współdzielenia kont, znajduje się na zaktualizowanej stronie pomocy tego VOD.

Pierwsza i najważniejsza rzecz, to to, że Netflix nie obciąży nas automatyczną opłatą, jeśli wykryje, że współdzielimy konto z kimś, kto z nami nie mieszka. Ma jednak środki do tego, by utrudnić takim osobom życie (czyt. korzystanie z serwisu).

Jeśli nastąpi logowanie na konto z urządzenia spoza Twojego gospodarstwa domowego lub takie urządzenie będzie używane w sposób ciągły, możemy poprosić Cię o zweryfikowanie tego urządzenia, zanim będzie można na nim korzystać z serwisu Netflix, lub o zmianę gospodarstwa domowego Netflix.

Na czym będzie polegać taka weryfikacja? Otóż na e-maila właściciela konta lub jego telefon zostanie wysłany link do otwarcia 4-cyfrowego kodu, który trzeba będzie wprowadzić na urządzeniu logującym się spoza ustalonego wcześniej gospodarstwa domowego. Kod będzie ważny przez 15 minut. Po udanej weryfikacji na urządzeniu, będzie można korzystać z serwisu. Co ważne, prośba o taką weryfikację może się pojawiać na dołączającym urządzeniu co jakiś czas.

Podobnie rzecz będzie wyglądać, jeśli przez dłuższy czas będziemy sami przebywać poza naszym gospodarstwem domowym. W ten sposób swobodnie skorzystamy z własnego konta na wakacjach czy podczas odwiedzin u rodziny lub znajomych.

Jak Netflix wykrywa poszczególne urządzenia?

Serwis nie wykorzysta modułu GPS w naszych urządzeniach mobilnych. Będzie jednak brać pod uwagę takie informacje jak adresy IP, identyfikatory urządzeń i aktywność konta na urządzeniach zalogowanych na koncie Netflix.

W ten sposób nie będzie trudno zorientować się, czy – dla przykładu – dwa urządzenia w tym samym czasie strumieniujące treści z serwisu znajdują się aktualnie w tej samej sieci.

Z powyższych informacji wynika, że Netflix nie zamierza w żaden sposób karać za łamanie regulaminu serwisu – na przykład odcięciem dostępu do usług. Jednak postara się, by nieuprawnione użytkowanie kont było bardziej niewygodne dla tych, którzy nie przebywają w jednym gospodarstwie domowym.

Jednocześnie musi być na tyle delikatny, by nie zrazić do siebie tych, którzy naprawdę dużo podróżują, a filmy i seriale oglądają „w trasie” albo w różnych lokalizacjach poza domem.

Zobaczymy, na ile skuteczne będą zabiegi tego giganta rozrywkowego. Wydaje się, że przekazanie kodu z maila to pestka dla osób, dla których dzielenie się kontem to normalka. Do zaoszczędzenia jest przecież kilka złotych, których Polak-kombinator tak łatwo z dłoni nie wypuści.