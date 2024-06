Uruchomiłem aplikację Łącze z telefonem na Windows 11, a tu miła niespodzianka

Fajnie jest od czasu do czasu być zaskoczonym jakąś przydatną nowością na komputerze lub smartfonie. Takie przypadki są rzadkie, zwłaszcza że w Polsce raczej nie testujemy nowych funkcji jako pierwsi. Tym bardziej ucieszyła mnie drobna zmiana w aplikacji Twój telefon na Windows 11.

Łącze z telefonem na Windows 11

Windows Copilot to generatywna sztuczna inteligencja, z której możliwości możemy skorzystać w przeglądarce internetowej oraz w aplikacji przeznaczonej na urządzenia mobilne. Można używać go także wewnątrz programów wchodzących w skład pakietu Microsoft 365. Ten pomocnik AI nie jest jednak dostępny z poziomu systemu Windows 11 – przynajmniej w Polsce, bo na przykład w USA owszem.

Taki stan rzeczy sprawia, że nie jest tak łatwo „zatrudnić” AI do pomocy w codziennych operacjach, gdy pracujemy na komputerze z Windowsem. I faktycznie, może Copilot nie jest częścią Jedenastki w naszym kraju, ale z niektórych ułatwień związanych z AI możemy korzystać już teraz – i to nieodpłatnie.

Namiastkę inteligentnych funkcji zapewnia bowiem aplikacja Łącze z telefonem (wcześniej znana jako Twój telefon). Dla „ułatwienia”, apka na Androida nazywa się Łącze do Windows. Gdy uruchomiłem ten program ostatnio, powitał mnie ekran CO NOWEGO z informacją, że od teraz Łącze z telefonem potrafi kopiować tekst ze zdjęć przesłanych z telefonu.

To właściwie taka sama funkcja jak ta obecna pod ikoną „Akcje tekstowe” w Narzędziu wycinanie w Windows 11.

Łącze z telefonem na Windows 11 (screen: Karol Kunat | Tabletowo.pl)

Mamy Copilota w domu

Jak działa funkcja wykrywania tekstu ze zdjęć? Właściwie – bardzo dobrze. Oczywiście aplikacji najłatwiej rozpoznać wyraźnie zapisany tekst ze zrzutów ekranu, ale poradzi sobie także w przypadku zwykłych fotek etykiet czy opisów.

Rozpoznawanie tekstu (screen: Karol Kunat | Tabletowo.pl)

Co raczej oczywiste, nie jest to żadna rewolucyjna funkcja, ale może bardzo ułatwić pracę nad tekstem w przypadku, gdy chcemy szybko przenieść go ze zdjęcia zrobionego smartfonem do edytora tekstowego na komputerze.

Rzecz jasna istnieją szybsze metody takiego działania i to nawet przy pomocy tej samej aplikacji. Na przykład mając smartfon Samsunga, rozpoznania tekstu ze zdjęcia można dokonać jeszcze na telefonie, a potem skopiować tekst, zachować go we współdzielonym schowku i wkleić bezpośrednio na połączonym komputerze.

Jak więc widać, wciąż jest sporo do poprawy w temacie komunikacji Windows-Android, a program Łącze z telefonem musi przejść jeszcze sporą drogę, by wyeliminować błędy. Na przykład ostatnio pojawił się w nim komunikat, którego nie mogę się pozbyć. Strasznie irytujące.