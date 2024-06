To pierwsza taka promocja na smartfon OnePlus 12 w Polsce

Wiecie, co jest lepsze od flagowych smartfonów? Flagowe smartfony w promocji. Teraz, gdy kupicie smartfon OnePlus 12, będzie mogli odzyskać az 500 złotych. Musicie się jednak pospieszyć.

Pierwszy taki OnePlus

Recenzja OnePlus 12, którą miał okazję przygotować dla Was Kuba, nie pozostawia wątpliwości – producent nigdy wcześniej nie zaoferował tak kompletnego flagowca. Poprzednicy zawsze mieli w sobie „coś”, co utrudniało uzasadnienie zakupu w porównaniu do konkurencji.

fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

OnePlus 11 z 2023 roku niedomagał nieco w kwestii ładowania oraz teleobiektywu. W 2022 roku OnePlus 10T – odświeżona wersja modelu 10 Pro z SoC Snapdragon 8+ Gen 1 – był zwyczajnie zbyt drogi jak na to, co oferował. Tymczasem jedyne zarzuty względem Dwunastki to odporność IP65 zamiast IP68 oraz kwestie estetyczne, czyli duża wyspa z aparatami i zaokrąglone krawędzie ekranu. Poza tym – cud miód i orzeszki.

500 złotych zwrotu po zakupie

Dobra – wiemy już, że OnePlus 12 wybitnym smartfonem jest. Co trzeba jednak zrobić, aby zamortyzować sobie jego zakup? Nie będzie zaskoczeniem dla Was, że pierwszy krok wymaga zakupu urządzenia – warunkiem udziału w promocji jest dokonanie transakcji w jednym ze sklepów biorącym udział w akcji: RTV Euro AGD, Media Markt, Media Expert, x-kom, Komputronik lub oficjalne konto producenta na Allegro. (to linki afiliacyjne. Korzystając z nich, wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!) Obecnie ceny są o około 200 złotych niższe od tych w dniu premiery i wynoszą 4299 złotych za wersję 12/256 GB oraz 4799 złotych za opcję 16/512 GB.

Następnym zadaniem do wykonania jest aktywacja urządzenia – uruchomienie go w Polsce na co najmniej 5 minut, z aktywną kartą SIM i zaakceptowanie umowy EULA. Później zakładacie konto oraz rejestrujecie zakup na oficjalnej stronie promocji.

Jeżeli wykonaliście wszystko zgodnie z formularzem, a pula nagród się nie wyczerpała, w ciągu 14 dni roboczych otrzymacie SMS na podany numer telefonu z numerem PIN. Kolejna wiadomość od organizatora zawierać będzie 9-cyfrowy kod Blik. Pozostaje odwiedzić jeden z bankomatów umożliwiających wypłatę Blik, wpisać kod oraz PIN i potwierdzić wypłatę.

Promocja trwa do 7 lipca 2024 roku, a rejestrację konta możecie wykonać do 14 lipca 2024 roku. Organizator przewidział 300 czeków do przekazania – jeżeli więc chcecie skorzystać z okazji, musicie odłożyć na bok dylematy „OnePlus czy Motorola, czy Samsung, czy…” i postąpić zgodnie z instrukcjami jak najszybciej.

Regulamin promocji „Kup wybrany smartfon OnePlus 12 i odbierz czek BLIK 500 zł” (PDF)