Disney+ za darmo na rok u kolejnego operatora

Jedna z najpopularniejszych platform VOD stała się dostępna u kolejnego operatora świadczącego usługi na terenie Polski. Teraz z Disney+ możecie korzystać za darmo przez rok.

Kolejny operator da Ci roczny dostęp do Disney+ za darmo na rok

Platforma Disney+ zadebiutowała na polskim rynku 14 czerwca 2022 roku i od tamtej pory jest jednym z najpopularniejszych serwisów VOD w Polsce. Z usługi można korzystać w ramach bezpośredniej subskrypcji, jednak nie tylko. Wybrani abonenci oferują tę usługę jako dodatkową. Początkowo taką opcję proponowała Grupa Polsat Plus, a niedawno, bo w listopadzie 2025 roku, Disney+ stał się też dostępny w Vectrze. Warto przypomnieć, że z czasem prawdopodobnie platforma Disney+ pojawi się również w ofercie T-Mobile.

Teraz jednak serwis Warner Bros. Discovery zostanie udostępniony użytkownikom telewizji światłowodowej Jambox. Z okazji debiutu Disney+ nowi oraz przedłużający umowę abonenci mogą przez rok bezpłatnie korzystać z tej popularnej platformy VOD w ramach pakietu Standard. Promocja trwa do końca lutego 2026 roku. Jak podkreśla Jambox, aby włączyć usługę, na dekoderze Jambox TV Smart należy pobrać aplikację ze sklepu Google.

Platforma VOD Disney+ za darmo na rok (źródło: Jambox)

Subskrypcja Disney+ w Jambox – jak to działa?

Aby skorzystać z oferty należy wpierw zdecydować się na ofertę telewizyjną Jambox lub przedłużyć obecną umowę. Następnie konieczne jest zamówienie Disney+ u lokalnego operatora w punkcie sprzedaży.

Subskrypcję platformy VOD można też aktywować bezpośrednio z poziomu zainstalowanej na dekoderze aplikacji Jambox Go!, za pomocą pilota wybrać opcję TV Panel lub po zalogowaniu się do serwisu Jambox na smartfonie, tablecie czy komputerze.

Obecni użytkownicy telewizji światłowodowej Jambox mogą wykupić pakiety w dwóch wariantach:

Standard za 34,99 złotych miesięcznie – z możliwością wyświetlania materiałów na dwóch urządzeniach jednocześnie, w jakości Full HD, bez reklam z możliwością pobierania offline,

Premium za 59,99 złotych miesięcznie – z możliwością wyświetlania materiałów na czterech urządzeniach jednocześnie, w jakości 4K UDH/HDR/Dolby Atmos (wybrane tytuły), bez reklam z możliwością pobierania offline.

Warto wspomnieć, że Jambox oferuje trzy pakiety kanałów telewizyjnych:

Bogaty – 182 programy, w tym 153 w jakości HD,

Korzystny – 138 programów, w tym 119 w jakości HD,

Podstawowy – 78 programów, w tym 68 w jakości HD.

Ponadto abonenci mogą dodatkowo wykupić pakiety tematyczne lub premium. Aby poznać ceny należy skontaktować się bezpośrednio z Jambox np. poprzez formularz na stronie internetowej.