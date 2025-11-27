Disney+ jest jednym z najpopularniejszych serwisów VOD w Polsce. Jego popularność wkrótce może się zwiększyć, ponieważ zaoferuje go kolejny operator, funkcjonujący w kraju nad Wisłą.

Disney+ wkrótce u kolejnego operatora w Polsce

Według najnowszego badania Mediapanel, w październiku 2025 roku Disney+ był jednym z najpopularniejszych serwisów VOD w Polsce pod względem liczby realnych użytkowników – w ubiegłym miesiącu było to ponad 2,8 miliona.

Disney+ jest dostępny w Polsce od 14 czerwca 2022 roku i początkowo wyłączność na oferowanie go w ramach swojej oferty miał Plus wraz z innymi firmami, wchodzącymi w skład grupy Polsat Plus. Oczywiście od początku dało się też wykupić subskrypcję bezpośrednio na platformie. Po ostatniej podwyżce Disney+ kosztuje od 34,99 do 59,99 złotych miesięcznie (odpowiednio za pakiet Standard i Premium).

Od listopada 2025 roku Disney+ jest dostępny również w Vectra. Z okazji dodania go do oferty, operator przygotował atrakcyjną promocję – można oglądać filmy i seriale na tej platformie bez opłat przez rok, aczkolwiek od 13. do 23. miesiąca trzeba już za to zapłacić i nie ma możliwości rezygnacji z dostępu.

W niedalekiej przyszłości lista operatorów, oferujących dostęp do Disney+, wydłuży się o kolejną firmę. Będzie nią T-Mobile. Deutsche Telekom Group ogłosiła bowiem „wzmocnienie swojej współpracy z Disney+ na terenie całej Europy”. Pierwszym rynkiem, na którym efekty już są widoczne, są Węgry – dostęp do platformy oferuje sieć Magyar Telekom.

źródło: Deutsche Telekom

Kiedy Disney+ w T-Mobile w Polsce?

Deutsche Telekom Group zapowiedziała, że przez cały 2026 rok krajowe spółki Deutsche Telekom w wielu krajach europejskich wprowadzą podobne oferty, ułatwiając klientom dostęp do treści Disney+ i korzystanie z nich.

Grupa nie podała konkretnego harmonogramu wdrożenia, jednak już dziś pewne jest, że T-Mobile w Polsce zaoferuje dostęp do Disney+ w ramach swoich pakietów usług. Należy się też spodziewać promocji z okazji rozszerzenia oferty o to VOD. Jakiej? Vectra, a wcześniej Plus wysoko ustawili poprzeczkę, więc magentowy operator prawdopodobnie nie zejdzie niżej – również powinien (choć wcale nie musi) zapewnić co najmniej roczny dostęp do Disney+ bez dodatkowych opłat.