InPost w opałach? Allegro wymierza mocny cios

Na sieć automatów paczkowych Allegro One Box składa się już ponad 8000 urządzeń. Polski gigant e-commerce wreszcie postanowił umożliwić użytkownikom nadawanie przesyłek w modelu konsument-konsument bezpośrednio z jednego do drugiego urządzenia.

Nowa usługa Allegro: nadaj paczkę w automacie Allegro One Box

Wysłać z jednego automatu do drugiego w ten sposób można cokolwiek – niezależnie od tego, czy jest to produkt kupiony na Allegro, czy też nie. Podobnie jak w przypadku Paczkomatów firmy InPost, nie jest także konieczne drukowanie etykiet – wystarczy opłacić nadanie w aplikacji, wygenerować kod, a następnie udać się do dowolnego automatu Allegro One Box i umieścić paczkę w skrytce.

Odbiorca nie musi posiadać konta Allegro (gdy paczka pojawi się na miejscu, otrzyma SMS z kodem odbioru). Co innego nadawca, który w dodatku musi mieć opłacony abonament Allegro Smart!. Aktualnie jego cena wynosi 14,99 złotych miesięcznie lub 39,90 złotych rocznie (w trwającej do 14 stycznia 2026 roku promocji, bo normalnie roczny pakiet Allegro Smart kosztuje 59,90 złotych).

Źródło: Allegro

Ile kosztuje nadanie paczki przez Allegro One Box? Ruszyła promocja

Tu dochodzimy do tego, co w tej chwili najlepsze. W ramach świątecznej promocji pierwsze 3 przesyłki możesz nadać za symboliczną złotówkę, o ile tylko zdążysz przed końcem roku. Mało tego, do 31 marca 2026 roku trwa dodatkowa promocja, dzięki której pierwsze 100 przesyłek możesz nadać w wyraźnie obniżonych cenach:

gabaryt S – 8×38×64 cm – 9,99 złotych (zamiast 12,99 złotych),

gabaryt M – 19×38×64 cm – 10,99 złotych (zamiast 14,99 złotych),

gabaryt L – 41×38×64 cm – 11,99 złotych (zamiast 16,99 złotych).

W każdym z trzech przypadków maksymalna waga wynosi 20 kilogramów.

Regulamin usługi Wysyłaj przez One Box

To mocny cios w InPost ze strony Allegro

Trzeba przyznać, że cennik wygląda naprawdę dobrze – nawet bez promocji. Dla porównania, za podobną usługę w Paczkomatach InPostu za te same gabaryty trzeba zapłacić – odpowiednio – 16,99 złotych, 18,99 złotych i 20,99 złotych za sztukę.

InPost natomiast niezaprzeczalnie wygrywa liczbą Paczkomatów, która powoli zbliża się do 30000.