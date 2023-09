Pojawiła się data premiery OnePlus Open – pierwszego składanego smartfona marki

OnePlus oficjalnie zapowiedział, że już wkrótce wprowadzi na rynek składany smartfon, lecz nie zdradził jeszcze, kiedy dokładnie. Właśnie jednak pojawiły się informacje na temat daty premiery pierwszego składaka marki. Wiele osób z pewnością z niecierpliwością na niego czeka.

Kiedy premiera składanego smartfona OnePlus Open?

Nie są to pierwsze, nieoficjalne doniesienia na temat daty premiery pierwszego składaka OnePlusa, a gdyby dotychczasowe się potwierdziły, to smartfon byłby już dostępny na rynku. Jego debiut jest jednak przesuwany – prawdopodobnie miała na to wpływ diametralna zmiana jego konstrukcji. Początkowo spodziewaliśmy się bowiem urządzenia w stylu Samsunga Galaxy Z Fold, a finalnie otrzymamy podobne do Google Pixel Folda i OPPO Find N2.

OnePlus Open (źródło: Smartprix)

Trudno jednak na to narzekać, szczególnie że wiele osób ubolewa w komentarzach, że ani OPPO Find N, ani OPPO Find N2 nie trafił do sprzedaży poza Chinami. Spodziewamy się bowiem, że smartfon będzie dostępny na wielu rynkach, w tym Europie. Czy w samej Polsce też – zobaczymy, bo chińscy producenci sprzedają w kraju nad Wisłą wyłącznie modele z klapką i to jest znamienne. Pozostaje trzymać kciuki, że OnePlus postąpi jak Samsung. A jeśli nie, to najwyżej klienci z Polski ściągną go sobie z Zachodu – nie powinno to stanowić większego problemu.

Najpierw jednak OnePlus Open musi oficjalnie zadebiutować, a to wciąż nie nastąpiło, ale w końcu może – jak twierdzi jeden z branżowych informatorów – 19 października 2023 roku. Oznacza to, że od premiery pierwszego składanego smartfona OnePlusa dzieli nas prawie równo miesiąc. Jeśli jesteście zainteresowani – zapiszcie sobie tę datę w swoich kalendarzach.

Co zaoferuje OnePlus Open?

Dotychczasowe informacje na temat rozmiarów wyświetlaczy można puścić w niepamięć, skoro OnePlus zdecydował się na diametralną zmianę konstrukcji, co z pewnością musiało wpłynąć na wielkość ekranów. Podobnie trudno w związku z tym ocenić, czy pozostała specyfikacja pozostanie taka sama, czy również w jej przypadku wprowadzono zmiany.

Nie sposób nie odnieść jednak wrażenia, że OnePlus Open może mocno bazować na OPPO Find N2. Możliwe, że stworzenie zupełnie nowej konstrukcji okazało się zbyt dużym wyzwaniem i zdecydowano się pójść po linii mniejszego oporu, rewidując nieco to, co właściciel marki OnePlus ma już w zanadrzu.

Specyfikacja techniczna smartfona OPPO Find N2 (źródło: OPPO)

Możliwe też, że choć OnePlus nie zdołał dotrzymać założonych terminów, opracowywana konstrukcja w stylu Samsunga Galaxy Z Fold nie zostanie schowana do szuflady – pojawiły się bowiem informacje, że taką właśnie ma mieć OPPO Find N3. Jak to się mówi – co w rodzinie, to nie zginie. Oczywiście to wyłącznie moje prywatne spekulacje, ale patrząc szerzej można odnieść wrażenie, że tak to właśnie wyglądało.