Polacy pokochali smartwatche i inteligentne opaski. Poznaliśmy ciekawe dane

Dla wielu osób smartwatche i inteligentne opaski stały się urządzeniami prawie równie ważnymi i przydatnymi jak smartfony. Korzystamy z nich na co dzień, pomagają one w wielu czynnościach i często nie wyobrażamy sobie powrotu do klasycznych zegarków. Co więcej, jak wynika z przeprowadzonego badania, już niemal połowa Polaków posiada smartwatch lub opaskę, a także coraz więcej osób rozważa zakup jednego z tych urządzeń.

Smartwatchy i inteligentnych opasek jest już naprawdę dużo

Przyznam się Wam, że dla mnie rozstanie ze smartwatchem byłoby naprawdę trudne. Owszem, mógłbym bez niego funkcjonować, ale inteligentny zegarek przydaje mi się w wielu sytuacjach – od aktywności fizycznej, poprzez płatności w sklepach, na chociażby przechowywaniu cyfrowych wersji biletów kończąc. Nie dziwię się, że takie urządzenia są coraz chętniej kupowane przez Polaków, bowiem są po prostu przydatne, a te ładniejsze mogą nawet pełnić rolę ozdobną.

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Huawei CBG Polska (z okazji premiery Watch GT 4), już 43,5% Polaków nosi inteligentne gadżety – opaski oraz smartwatche. Wyniki pokazują, że posiada je już 40,1% kobiet i 47,5% mężczyzn. Dowiedzieliśmy się również, że tego typu urządzenia największą popularnością cieszą się wśród osób w wieku 25-34 lat – już dziś korzysta z nich 55% badanych z tej grupy, a kolejne 16% deklaruje, że chce dokonać zakupu. Większa chęć posiadania jest jednak widoczna w przypadku osób do 24 lat – taką deklarację złożyło 18% ankietowanych.

Jak to wygląda w innych grupach wiekowych? Przykładowo wśród osób mających 35-49 lat aż 50,6% korzysta już ze smartwatcha lub opaski. Z kolei dla osób powyżej 50 roku życia wynik to 35,3%. Wyraźnie więc widać, że nowoczesne gadżety trafiają nie tylko do młodych osób, ale również tych starszych. To właśnie w przypadku starszych osób szczególnie przydatne mogą okazać się funkcje związane ze zbieraniem informacji o pracy serca.

Jakiego wyglądu oczekują Polacy?

W związku z tym, że smartwatche często traktowane są jako zegarki z zestawem inteligentnych funkcji, to dla wielu osób ważny jest ich wygląd. Muszą po prostu dobrze się prezentować. Według omawianego badania, aż 54,1% posiadaczy wearables w Polsce deklaruje, że wygląd tych urządzeń podkreśla ich styl. Kolejne 11,8% badanych uważa, że tak nie jest, ale zdecydowanie chciałoby, by tak było. Przeciwnego zdania jest tylko 20,2% osób. Nic więc dziwnego, że producenci dużą uwagę przywiązują nie tylko do dostępnych funkcji, ale również do designu oferowanych produktów.

Prostokątna czy jednak okrągła tarcza? Większa popularność należy do urządzeń z prostokątnymi tarczami – 57,7%. Natomiast modele z okrągłymi tarczami stanowią 42%. Co ciekawe, prostokątny kształt jest preferowany bardziej przez kobiety – na urządzenie z taką kopertą zdecydowało się 63,4% respondentek. Jeśli chodzi o mężczyzn, to względem kobiet chętniej wybierają oni okrągłą tarczę – posiadanie urządzeń o takim kształcie deklaruje 47,8%.

Należy jeszcze wspomnieć, że 63,9% badanych wskazało, że kupiło sprzęt o mniej formalnym wyglądzie, stawiając raczej na aspekt użytkowy. Otóż silikonowe i materiałowe paski ma 63,9% badanych. Z kolei metalową bransoletę lub skórzany pasek posiada 35,8% z przebadanych Polaków. Niewykluczone, że tutaj ważnym czynnikiem była również cena – skórzane i metalowe paski zazwyczaj są droższe.

Oczywiście materiałowe, a zwłaszcza silikonowe paski mają jeszcze jedną ważną przewagę. Nie tylko są tańsze, ale też bardziej praktyczne. Może to mieć kluczowe znaczenie, gdy z urządzenia zamierzamy korzystać na co dzień, w tym również podczas aktywności fizycznych. Jak wynika z danych zebranych podczas badania, aż 60% ankietowanych ma założony smartwatch lub opaskę przez cały dzień i bez względu na okazję. Natomiast 22,9% użytkowników deklaruje, że korzysta z nich podczas uprawiania sportu. Około co szósta osoba (17,6%) nosi tego typu urządzenie do pracy lub szkoły, a co jedenasta (9,2%) jako element stylizacji tylko na szczególne okazje.

Jakie cechy są najważniejsze dla Polaków?

Na rynku mamy mnóstwo smartwatchy i inteligentnych opasek, które w mniejszym lub większym stopniu różnią się od siebie. Co jednak sprawia, że konkretny model jest wybieramy? Tutaj z odpowiedzią również przychodzi badanie wykonane na zlecenie Huawei CBG Polska.

Z opublikowanych wyników możemy dowiedzieć się, że wśród najbardziej pożądanych cech znajduje się długi czas pracy na baterii – 46%. Następnie mamy odporność na wodę i kurz – 43,5%. Dodam, że nie wyobrażam sobie, aby mój smartwatch nie spełniał tych założeń, bowiem korzystam z niego w naprawdę różnych warunkach. Na kolejnym miejscu znajdują się funkcje monitorowania zdrowia – 35,9%, a następna pozycja należy do dużego i wyraźnego ekranu – 34,9%.

Wśród pożądanych cech mamy jeszcze dopasowanie do nadgarstka i wielkość koperty zegarka (32,7%) oraz na jego wagę (29,9%). Ważne są też funkcje sportowe, monitorujące i analizujące trening – 30,9% oraz komfort i zdrowie skóry nadgarstka – 21,8%.

Jakich funkcji brakuje nam najbardziej? Co z czasem pracy?

Nie każdy smartwatch, a tym bardziej inteligentna opaska, oferuje bardzo bogaty zestaw funkcji. Niestety, nie można mieć wszystkiego, zwłaszcza jeśli podczas zakupu ważna jest niska cena. Owszem, wielu właścicieli tych urządzeń jest zadowolona z dokonanego wyboru, ale mimo tego brakuje im wybranych funkcji.

Wśród tych braków często wymieniany jest GPS i mapy działające bez smartfona w pobliżu (22,6% badanych), a najbardziej brakowało tego osobom do 24. roku życia, wśród których na brak ten wskazało 28% osób. Użytkownikom brakuje również możliwości pomiaru ciśnienia krwi (22,5%; szczególnie osobom mającym powyżej 50 lat – 28,5%). Polacy wskazują, że brakuje im jeszcze następujących rozwiązań: ukryte w zegarku słuchawki – 18,9%, wymienność pasków w zależności od okazji – 18,4%, możliwość dopasowania wyglądu tarczy do własnych preferencji – 17,5% czy funkcja odbierania telefonów i rozmawiania – 16,7%.

Niestety, na rynku mamy wiele urządzeń, w których problemem jest krótki czas pracy z dala od ładowarki, co może być szczególnie irytujące, gdy jesteśmy poza domem. Niemal połowa (46,5%) osób wybierających swój nowy sprzęt oczekuje, że bateria zegarka wytrzyma przynajmniej 7 dni na jednym ładowaniu. Jednak aż 59,6% użytkowników smart zegarków w Polsce musi ładować swoje urządzenie przynajmniej dwa razy w tygodniu.

Jak to wygląda u Was? Jakie cechy są dla Was najważniejsze? Czego Wam brakuje w zakupionych smartwatchach i opaskach? Jak często musicie sięgać po ładowarkę? Zapraszamy do podzielenia się opiniami w sekcji komentarzy.