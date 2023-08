Świetny smartfon OPPO straci swoją największą zaletę

Pierwszy składany smartfon OPPO zrobił na nas ogromnie pozytywne wrażenie i do tej pory żałujemy, że nie trafił do sprzedaży w Polsce, tak samo jak Find N2. W przypadku kolejnej generacji nie będzie jednak już czego żałować, bowiem producent zdecydował się na diametralne zmiany, które z pewnością nie spodobają się wielu osobom.

OPPO Find N3 przyniesie ogromną (dosłownie) zmianę

Kasia powiedziała, że OPPO Find N to składany smartfon, który namiesza na rynku. Szkoda tylko, że wyłącznie chińskim, bo producent nie zdecydował się wprowadzić go do innych krajów, tak samo jak Find N2. To dla nas dotkliwa strata i bardzo tego żałujemy, bo oba modele pozytywnie wyróżniały się na tle swojej składanej konkurencji swoimi zaskakująco kompaktowymi gabarytami.

OPPO Find N obok Samsunga Galaxy Z Fold 3 (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Dla przypomnienia, na zewnątrz OPPO Find N2 znajduje się 5,54-calowy ekran AMOLED o proporcjach 17,7:9 i rozdzielczości 2120×1080 pikseli, natomiast wewnątrz 7,1-calowy AMOLED o proporcjach 9:8,4 i rozdzielczości 1920×1792 pikseli. To prawdziwy ewenement w segmencie składanych smartfonów, ponieważ konkurencyjne modele nie są tak „kwadratowe” (po rozłożeniu Find N2 ma wymiary 132,2×140,5 mm).

Producent najwyraźniej jednak nie chce, aby kolejny Find N tak samo mocno wyróżniał się na tle konkurencji, ponieważ według informacji, podawanych przez wiarygodnego donosiciela z Chin, Digital Chat Station, wewnętrzny ekran w OPPO Find N3 będzie miał przekątną 7,82 cala i rozdzielczość 2268×2400, a zewnętrzny 6,31 cala i 2484×1116 pikseli (proporcje 20:9). Oznacza to, że smartfon pozostanie „kwadratowy”, ale będzie znacznie większy niż jego dwaj poprzednicy.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Nie wiadomo, dlaczego producent zdecydował się na tak ogromną zmianę, ale można podejrzewać, że po prostu tego oczekują klienci. „Kompaktowe” smartfony sprzedają się bowiem mocno przeciętnie, o czym świadczy chociażby klapa iPhone’a mini, który został uśmiercony po zaledwie dwóch generacjach. Jak się okazuje, podobnie krótki żywot będzie miał też „poręczny” OPPO Find Nx.

Co jeszcze zaoferuje OPPO Find N3?

Digital Chat Station informuje również, że smartfon będzie dostępny w konfiguracji z 16 GB RAM LPDDR5X i 1 TB pamięci wbudowanej typu UFS 4.0, ale producent rozważa też wersję z 24 GB RAM. Byłby to zatem kolejny model na rynku z taką ilością RAM, po Redmi K60 Ultra, OnePlus Ace 2 Pro i OnePlus 12.

Ponadto Chińczycy mają wprowadzić na rynek „edycję kolekcjonerską” tego smartfona. Według nieoficjalnych informacji, OPPO Find N3 może zadebiutować wraz z OPPO Find N3 Flip jeszcze w tym miesiącu w Chinach, natomiast globalna premiera przynajmniej tego ostatniego planowana jest na wrzesień 2023 roku. Na tę chwilę nic nie wskazuje, żeby Find N3 miał być dostępny poza ojczyzną producenta. Tym razem nie powiemy już, że szkoda.