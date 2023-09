Jakie będzie Boomerskie Słowo Roku 2023? Już można wysyłać propozycje

Każde pokolenie ma swoją „gwarę”, która młodszym wydaje się śmieszna i boomerska. Po sukcesie plebiscytu na Boomerskie Słowo Roku 2022 Piotr Iskra, właściciel portalu IskryWiedzy.pl, postanowił zorganizować kolejną edycję i od dziś można wysyłać swoje propozycje.

Boomerskie Słowo Roku to odpowiedź na Młodzieżowe Słowo Roku

Od kilku lat Wydawnictwo Naukowe PWN organizuje plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku, który wyłania „najbardziej młodzieżowe” słowo w danym roku. A przynajmniej w teorii, bo w praktyce głosuje na nie nie tylko młodzież, co nieco wypacza rzeczywistość. Nie zmienia to jednak faktu, że po ogłoszeniu wyników zyskuje ono ogromną popularność. W 2022 roku Młodzieżowym Słowem Roku ogłoszona została essa – oznacza ona coś łatwego, co przychodzi komuś łatwo dlatego, że jest wyluzowany. Ponadto jest to okrzyk radości lub oświadczający sukces.

Piotr Iskra, właściciel portalu IskryWiedzy.pl, postanowił w zeszłym roku zorganizować „przeciwstawny” plebiscyt, który miał na celu wybrać Boomerskie Słowo Roku. Osoby, które nie wiedzą, kim jest boomer – to ktoś ze starszego pokolenia i jest to raczej niezbyt miłe określenie takiego kogoś. Boomerskim Słowem Roku 2022 wybrane zostało cepeen, czyli skrót od Centrali Produktów Naftowych, która prowadziła m.in. sprzedaż paliw. Dziś niektórzy – czyt. starsi wiekiem mówią tak czasami na każdą stację benzynową. Warto tutaj wspomnieć, że CPN została przekształcona w PKN Orlen (aktualnie Orlen).

Można już zgłaszać swoje propozycje na Boomerskie Słowo Roku 2023

Zeszłoroczna, pierwsza edycja plebiscytu okazała się wielkim sukcesem, dlatego Piotr Iskra, właściciel portalu IskryWiedzy.pl, postanowił zorganizować kolejną. I dziś ogłoszono, że można już wysyłać swoje propozycje, abyśmy za jakiś czas dowiedzieli się, jakie zdaniem młodych (i nie tylko) jest najbardziej boomerskie słowo.

Swoje propozycje na Boomerskie Słowo Roku 2023 można wysyłać za pośrednictwem tego formularza – możecie zgłosić od jednego do nawet pięciu słów. Najważniejsze jest to, żeby – jak pisze organizator – po usłyszeniu tego słowa od razu było wiadomo, że ktoś, kto je wypowiedział, ma co najmniej 40-45 lat. Plebiscyt ma bowiem za zadanie wybrać słowo, które jest charakterystyczne dla starszego pokolenia.

źródło: Iskry Wiedzy

Pamiętajcie jednak, że słowa wulgarne i niestosowne nie będą brane pod uwagę w trakcie wyboru pozycji plebiscytu. Organizator nie podał informacji, do kiedy można zgłaszać swoje propozycje na Boomerskie Słowo Roku 2023 – informacje na temat kolejnych etapów mają być przekazywane „na bieżąco”. Spodziewamy się jednak, że poznamy je jeszcze w 2023 roku.