Allegro zapowiada podwyżkę ceny Allegro Smart!

Allegro Smart! to subskrypcja, dzięki której kupujący mogą przede wszystkim zyskać darmowe dostawy, ale nie tylko. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem, ponieważ pozwala sporo zaoszczędzić, jeśli ktoś często kupuje na tej platformie. Od przyszłego miesiąca trzeba będzie jednak więcej zapłacić za jedną z opcji tej usługi.

Cena Allegro Smart! już raz wzrosła

Allegro to najczęściej odwiedzana platforma zakupowa w Polsce, pomimo licznej konkurencji, która usilnie stara się zepchnąć ją z piedestału. Regularnie wprowadza ona zmiany, czasami niestety niekorzystne dla klientów, ale podyktowane koniecznością dostosowania się do zmieniających się warunków, w jakich funkcjonuje. Jedną z nich na pewno było podniesienie ceny abonamentu Smart! w listopadzie 2022 roku.

Od 21 listopada 2022 roku, od godziny 9:00, cena rocznej subskrypcji wzrosła bowiem do 59,90 złotych – wcześniej kosztowała ona 49 złotych, zatem platforma zdecydowała się na podwyżkę o blisko 11 złotych. Jednocześnie podniesiono cenę Smart! Student – z 39 do 49,90 złotych. W obu przypadkach to znacząca podwyżka, ale mimo wszystko wciąż można uznać takie kwoty za atrakcyjne, gdyż nadal szybko opłata za subskrypcję może się zwrócić – wystarczy złożyć kilka zamówień, a później wychodzi się tylko „na plus”.

Allegro wówczas nie ograniczyło się jednak do podniesienia cen rocznych subskrypcji Smart!, ponieważ równocześnie podniosło minimalne kwoty zakupów, uprawniających do darmowej dostawy – w przypadku dostaw do automatów paczkowych i punktów odbioru z 40 do 45 złotych, a dla przesyłek kurierskich z 40 do aż 65 złotych.

Cena kolejnej opcji Allegro Smart! wzrośnie od października 2023 roku

Nic nie wskazywało na to, że Allegro zdecyduje się na kolejne podwyżki, ale tak się właśnie stało. Okazuje się bowiem, że podniesiona zostanie również cena miesięcznej subskrypcji – obecnie kosztuje ona 10,99 złotych miesięcznie, ale od 16 października, od godziny 9:00 trzeba będzie za nią zapłacić już 14,99 złotych, czyli aż o ponad 36% więcej.

Allegro zdecydowało jednak, że nie odnowi automatycznie subskrypcji w wyższej cenie osobom, które korzystają z tego wariantu usługi – w wiadomościach dla klientów przekazuje, że po zakończeniu opłaconego za 10,99 złotych okresu użytkownik otrzyma informację, że subskrypcja się zakończyła i może ją przedłużyć samodzielnie w już wyższej cenie 14,99 złotych.

Przy okazji warto przypomnieć, że osoby, które jeszcze nie korzystały z usługi Smart!, mogą bezpłatnie aktywować Smart! na Start na trzy miesiące – w jego ramach można zyskać 5 darmowych dostaw do automatów paczkowych, punktów odbioru lub kurierem.