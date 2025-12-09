Reklamy w ChatGPT, reklamy w Gemini – taka czeka nas przyszłość?

W sieci pojawiły się doniesienia o tym, że Google ma zamiar wkrótce wdrożyć treści reklamowe do Gemini. Czy technologiczny gigant z Mountain View ma podobne plany do właściciela ChatGPT?

Czy Google pracuje nad wdrożeniem reklam do Gemini?

W połowie listopada 2025 roku Google udostępniło ulepszony model Gemini 3. Sztuczna inteligencja stała się znacznie bardziej zaawansowana, a technologiczny gigant z Mountain View przedstawił ją i porównał m.in. do starszego modelu Gemini 2.5 Pro. Warto przypomnieć, że z czasem Google ma zamiar wdrożyć Gemini na wielu urządzeniach, w tym w samochodowym systemie Android Auto oraz na inteligentnych głośnikach domowych w Google Home.

Wkrótce więc sztuczna inteligencja może być jeszcze bardziej przydatna na co dzień niż nam się wydaje. W sieci pojawiły się jednak doniesienia, że do Gemini trafią reklamy. Z informacji przedstawionych przez portal Adweek wynika, że Google informuje reklamodawców, że wprowadzi reklamy do Gemini w 2026 roku. W artykule wspomniano m.in. o prowadzeniu rozmów z dwoma agencjami reklamowymi.

Technologiczny gigant jednak stanowczo zaprzeczył tym plotkom. Dan Taylor – wiceprezes ds. reklam globalnych w Google – twierdzi, że przedstawiony w sieci „raport” jest fałszywy. Przedstawiciel podkreślił też, że informacje te oparto na anonimowych źródłach, które podają nieprawdziwe informacje, a także wspomniał, iż w aplikacji Gemini nie ma reklam i obecnie nie ma planów, aby to zmienić.

This story is based on uninformed, anonymous sources who are making inaccurate claims. There are no ads in the Gemini app and there are no current plans to change that. — Dan Taylor (@edantaylor) December 8, 2025

Google wciska reklamy, gdzie się tylko da

Co ciekawe, te (podobno fałszywe) doniesienia pojawiły się kilka dni po tym, gdy w kodzie programistycznym ChatGPT odkryto linie dotyczące reklam. Warto wspomnieć, że niecałe pół roku temu Sam Altman nadmienił, iż OpenAI nie ma nic przeciwko wprowadzeniu reklam do ChatGPT, a firma pracuje nad ich odpowiednią formą.

Google wdraża reklamy w wielu miejscach, a od pewnego czasu testuje je również w wyszukiwarce w Trybie AI. Treści reklamowe stają się też coraz bardziej uciążliwe na YouTube. Jednocześnie technologiczny gigant z Mountain View wykorzystuje sztuczną inteligencję oraz udostępnia marketerom narzędzia, wspomagające tworzenie reklam, mających przyciągać uwagę klientów.

Wygląda jednak na to, że póki co nie musimy obawiać się, że reklamy zaleją Gemini, choć pewnie z czasem Google zacznie rozważać taki scenariusz. Albo już rozważa, ale się do tego nie przyznaje.