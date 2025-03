Gemini 2.5 lepiej Cię zrozumie. Google robi duży krok naprzód

Pierwszy model spod znaku Gemini 2.5 ujrzał światło dzienne. Choć wciąż znajduje się w fazie eksperymentalnej, to już teraz plasuje się w czołówce rankingu najsprytniejszych modeli sztucznej inteligencji, w niektórych kategoriach zajmując nawet pozycję lidera.

Na rodzinę Gemini 2.5 składają się modele rozumujące, a więc takie, które nie tylko klasyfikują i przewidują, ale też analizują informacje, wyciągają logiczne wnioski, uwzględniają kontekst i opracowują plan działania, którego każdy etap są w stanie wyjaśnić. Pierwszym takim modelem dla firmy Google był Gemini 2.0 Flash Thinking, ale teraz zrobiono krok, a właściwie parę kroków do przodu.

Jako pierwszy w nowej rodzinie udostępniony został Gemini 2.5 Pro w wersji eksperymentalnej. Google nazywa go swoim najinteligentniejszym modelem AI. Już teraz ma cechować się wysoką wydajnością i olbrzymią zdolnością do rozumienia złożonych problemów i dużych zestawów danych obejmujących tekst, dźwięk, obrazy czy wideo, jak również całe repozytoria kodu.

