Gemini będzie wszędzie. Google zapowiada debiut na kolejnych urządzeniach

Gemini for Home to zapowiedź wdrożenia chatbota AI na sprzęt, który zaliczamy do kategorii Google Home. Poznaliśmy też nowości w Gemini Live.

Gemini for Home – chatbot AI także w domu

Obecnie Gemini znajdziemy na smartfonach, zarówno tych z Androidem, jak i na iPhone’ach. Zadebiutował Pixel Watch 4, czyli smartwatch z Gemini, aczkolwiek nie pierwszy. Wcześniej do sprzedaży trafił Samsung Galaxy Watch 8 i pozostałe tegoroczne zegarki Koreańczyków. Od wielu miesięcy wiemy też, że Gemini pojawi się w Android Auto, a także w samochodach z Android Automotive.

Natomiast już wkrótce – co było do przewidzenia – Gemini zacznie powoli wypychać Asystenta Google z inteligentnych głośników i podobnych urządzeń. Chatbot AI stanie się bowiem częścią Google Home i inteligentnego domu. Bez obaw, nie trzeba będzie zmieniać dotychczasowych przyzwyczajeń. Nowego asystenta wywołamy komendą „Hej Google”, a także poradzi sobie bez problemów z dotychczas używanymi komendami.

Gemini for Home ma charakteryzować się lepszym rozumieniem języka naturalnego, a także – dzięki zaawansowanym modelom – ma zapewniać bardziej satysfakcjonujące odpowiedzi na pytania. Powinien też poradzić sobie z bardziej złożonymi komendami dotyczącymi sterowania inteligentnym domem.

Co więcej, do domów zawita również Gemini Live. Oznacza to, że możliwe stanie się prowadzenie rozmów ze sztuczną inteligencją. W założeniach AI pomoże przykładowo w kuchni, podczas zgłębiania różnych tematów, a nawet może stać się kreatywnym współpracownikiem, z którym rodzice ułożą razem bajkę dla dziecka.

Google dodaje, że docelowo Gemini for Home zastąpi Asystenta Google na istniejących głośnikach i wyświetlaczach – dostępna będzie wersja darmowa i płatna. Wczesny dostęp wybrani użytkownicy otrzymają już w październiku. Na dalsze szczegóły musimy jednak poczekać.

KIlka ulepszeń pojawi się w Gemini Live

Wdrożenie Gemini Live na inteligentne głośniki i ekrany to nie koniec interesujących planów Google. Poznaliśmy też nowości, z których będzie można skorzystać na smartfonach.

Podczas udostępniania obrazu za pomocą aparatu pojawią się wskazówki, które mają pomóc we wspólnej nauce i rozwiązywaniu problemów. Początkowo funkcja będzie dostępna tylko na Pixelach 10, ale z czasem ma trafić na pozostały smartfony z Androidem oraz zawita na iPhone’y.

Gemini Live doczeka się integracji z większą liczbą aplikacji Google. W najbliższym czasie użytkownicy, oprócz zalet wynikających z połączenia z Google Tasks, Google Keep czy Kalendarzem Google, otrzymają integrację z aplikacją Wiadomości, Telefon i Zegar. Firma zapowiedziała też, że niebawem poznamy nowe funkcje związane z Google Maps.

W nadchodzących tygodniach Gemini Live ma też zapewnić bardziej naturalną i ekspresyjną rozmowę. Może nie będzie to przypominać prawdziwej rozmowy z człowiekiem, ale ma być mniej sztucznie.