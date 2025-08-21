Gemini nowe funkcje
Gemini będzie wszędzie. Google zapowiada debiut na kolejnych urządzeniach

Mateusz Budzeń
Gemini for Home to zapowiedź wdrożenia chatbota AI na sprzęt, który zaliczamy do kategorii Google Home. Poznaliśmy też nowości w Gemini Live.

Gemini for Home – chatbot AI także w domu

Obecnie Gemini znajdziemy na smartfonach, zarówno tych z Androidem, jak i na iPhone’ach. Zadebiutował Pixel Watch 4, czyli smartwatch z Gemini, aczkolwiek nie pierwszy. Wcześniej do sprzedaży trafił Samsung Galaxy Watch 8 i pozostałe tegoroczne zegarki Koreańczyków. Od wielu miesięcy wiemy też, że Gemini pojawi się w Android Auto, a także w samochodach z Android Automotive.

Natomiast już wkrótce – co było do przewidzenia – Gemini zacznie powoli wypychać Asystenta Google z inteligentnych głośników i podobnych urządzeń. Chatbot AI stanie się bowiem częścią Google Home i inteligentnego domu. Bez obaw, nie trzeba będzie zmieniać dotychczasowych przyzwyczajeń. Nowego asystenta wywołamy komendą „Hej Google”, a także poradzi sobie bez problemów z dotychczas używanymi komendami.

Gemini for Home ma charakteryzować się lepszym rozumieniem języka naturalnego, a także – dzięki zaawansowanym modelom – ma zapewniać bardziej satysfakcjonujące odpowiedzi na pytania. Powinien też poradzić sobie z bardziej złożonymi komendami dotyczącymi sterowania inteligentnym domem.

Gemini for Home
(źródło: Google)

Co więcej, do domów zawita również Gemini Live. Oznacza to, że możliwe stanie się prowadzenie rozmów ze sztuczną inteligencją. W założeniach AI pomoże przykładowo w kuchni, podczas zgłębiania różnych tematów, a nawet może stać się kreatywnym współpracownikiem, z którym rodzice ułożą razem bajkę dla dziecka.

Google dodaje, że docelowo Gemini for Home zastąpi Asystenta Google na istniejących głośnikach i wyświetlaczach – dostępna będzie wersja darmowa i płatna. Wczesny dostęp wybrani użytkownicy otrzymają już w październiku. Na dalsze szczegóły musimy jednak poczekać.

KIlka ulepszeń pojawi się w Gemini Live

Wdrożenie Gemini Live na inteligentne głośniki i ekrany to nie koniec interesujących planów Google. Poznaliśmy też nowości, z których będzie można skorzystać na smartfonach.

Podczas udostępniania obrazu za pomocą aparatu pojawią się wskazówki, które mają pomóc we wspólnej nauce i rozwiązywaniu problemów. Początkowo funkcja będzie dostępna tylko na Pixelach 10, ale z czasem ma trafić na pozostały smartfony z Androidem oraz zawita na iPhone’y.

Gemini Live wskazówki
(źródło: Google)

Gemini Live doczeka się integracji z większą liczbą aplikacji Google. W najbliższym czasie użytkownicy, oprócz zalet wynikających z połączenia z Google Tasks, Google Keep czy Kalendarzem Google, otrzymają integrację z aplikacją Wiadomości, Telefon i Zegar. Firma zapowiedziała też, że niebawem poznamy nowe funkcje związane z Google Maps.

W nadchodzących tygodniach Gemini Live ma też zapewnić bardziej naturalną i ekspresyjną rozmowę. Może nie będzie to przypominać prawdziwej rozmowy z człowiekiem, ale ma być mniej sztucznie.

