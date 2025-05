Google wciśnie reklamy w kolejnych miejscach

Internet to nie tylko wiedza, ale również sposób na zarabianie przez liczne firmy. W procesie tym pomagają im reklamy. Google ma jeszcze kilka miejsc, w których ich nie wyświetlało. Niedługo to się jednak zmieni.

Google za mało reklam

Reklamy to metoda na promowanie usług i produktów. Choć spotykamy je dosłownie wszędzie, to właśnie w internecie stają się one coraz bardziej popularne, a przede wszystkim jest ich najwięcej. Ilość to jednak nie wszystko, gdyż liczy się także jakość treści reklamowych, miejsce ich wyświetlenia i moment, w którym potencjalny klient je zobaczy.

Kilka dni temu wspominałam Wam o nowej funkcji „Peak Points”, opartej na AI, która ma pojawić się na platformie YouTube. Jej zadaniem będzie wykrywanie najlepszych, najbardziej emocjonalnych momentów w filmie, aby zaraz po nich wyświetlić widzom reklamę. Teraz okazuje się, że Google ma zamiar wcisnąć nam nie tylko jeszcze więcej takich treści marketingowych, ale również ułatwić ich tworzenie.

Reklama dźwignią handlu. Nowe metody Google na reklamowanie produktów

Firmy i marketerzy nie mają łatwo. Przebicie się z reklamą często nie jest proste, szczególnie że na rynku jest mnóstwo przedsiębiorstw, które „walczą”, aby właśnie Tobie wyświetlić swoją treść i zachęcić Cię do zakupów. Google chce im to trochę ułatwić i jednocześnie nam kolejny raz (potencjalnie) uprzykrzyć życie.

Gdzie jeszcze możemy spodziewać się reklam? Na pierwszy ogień Google postawiło wyszukiwarkę i dostępne tam narzędzia, takie jak Obiektyw czy Przegląd AI, nazywany też AI Overviews. Od marca 2025 roku, gdy zadajesz pytanie w wyszukiwarce Google, na samej górze odpowiedzi wyświetlany jest Przegląd AI, czyli krótka, wygenerowana odpowiedź na nurtujący Cię problem. Rozwiązanie to ma ułatwiać użytkownikowi szybkie znalezienie informacji bez potrzeby otwierania linków.

Dotychczas sekcja Przegląd AI na komputerach była pozbawiona reklam, lecz wkrótce ma się to zmienić. Ponadto reklamy pojawią się w wynikach, wygenerowanych przez Tryb AI (początkowo testowo tylko w USA na komputerach i urządzeniach mobilnych).

Twórcy reklam zyskają dostęp do nowych narzędzi kreatywnych. Do Google Ads i Merchant Center dołączą funkcje oparte na modelach Veo oraz Imagen. Zadaniem sztucznej inteligencji będzie wygenerowanie estetycznych reklam, które mają przykuwać uwagę.

Aktualizacja obejmie również narzędzie do ustalania stawek. Smart Bidding Exploration to inteligentne rozwiązanie, które ma pomóc marketerom w efektywniejszym dostosowaniu wskaźników w kampaniach reklamowych. Ponadto Google zapowiedziało nowe funkcje agentów AI. Dzięki nim twórcy reklam będą mogli korzystać z wirtualnego pomocnika, który wesprze w sprawniejszym pozyskiwaniu klientów.

Smart Bidding Exploration (źródło: Google)

Nowoczesne podeście Google, czyli AI, AI i jeszcze raz AI…

Google w 2025 roku skupia się przede wszystkim na sztucznej inteligencji. Podczas ostatnich wydarzeń technologiczny gigant zaanonsował nowości, jakie planuje wprowadzić do Gemini. Ponadto przedstawiono zmiany w korzystaniu z wyszukiwarki Google, a w sieci pojawiły się informacje na temat nowej funkcji w Illuminate, która pozwoli na generowanie krótkich filmów w stylu TikToka.