Będzie jeszcze jeden OnePlus 13. Nigdy takiego smartfona nie było

Za tydzień chiński producent zaprezentuje smartfon OnePlus 13T. Okazuje się, że nie będzie to ostatni model z rodziny OnePlus 13 – firma przygotowuje się do wprowadzenia na rynek jeszcze jednego przedstawiciela tej serii.

Do modeli OnePlus 13, OnePlus 13R i OnePlus 13T dołączy smartfon OnePlus 13S

OnePlus 13 zadebiutował wraz z modelem OnePlus 13R w Polsce 7 stycznia 2025 roku (na Tabletowo.pl dostępna jest już recenzja OnePlus 13). Za dokładnie tydzień, 24 kwietnia 2025 roku, w Chinach odbędzie się premiera OnePlus 13T. Niespodziewanie światło dzienne ujrzała jednak informacja, że do tej rodziny dołączy też smartfon OnePlus 13S. Będzie to pierwszy high-end chińskiej marki z literą „S” w nazwie. Co zaoferuje?

Serwis Smartprix, który ujawnił plany producenta z Chin, twierdzi, że model ten może być „powrotem do korzeni” marki, tj. „zabójcą flagowców” jak pierwsze smartfony OnePlusa. Na jego pokładzie ma znaleźć się procesor Qualcomm Snapdragon z serii 8, aczkolwiek na tę chwilę nie wiadomo, czy okaże się nim Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Wiadomo już natomiast, że smartfon OnePlus 13S zaoferuje do 16 GB RAM i do 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Specyfikacja ma ponadto obejmować wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1,5K z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i ekranowym czytnikiem linii papilarnych.

Do tego sprzęt ma mieć trzy aparaty z sensorami Sony na panelu tylnym i wśród nich może znaleźć się teleobiektyw. Jest również mowa o optycznej stabilizacji obrazu. Na przód trafi zaś aparat z matrycą o rozdzielczości 32 Mpix. W środku producent zamierza natomiast „upchać” akumulator o pojemności ponad 6000 mAh, który będzie można ładować przewodowo z mocą 80 W i indukcyjnie z mocą 50 W.

Nadchodzący smartfon OnePlus 13S otrzyma również obudowę (w kolorach Obsidian Black i Pearl White), spełniającą kryteria szczelności klasy IP68 i IP69, a jego pracą będzie zarządzać fabrycznie zainstalowany system Android 15 z nakładką OxygenOS 15.

Kiedy zadebiutuje smartfon OnePlus 13S i czy będzie dostępny w Polsce?

Serwis Smartprix podaje, że model ten zadebiutuje w Indiach pod koniec drugiego kwartału 2025 roku, a zatem premiery należy spodziewać się w czerwcu br. Globalna ma odbyć się zaś później – można założyć, że w trzecim kwartale, czyli w okresie od lipca do września. W związku z tym dostępność w Polsce nie jest wykluczona.

Spodziewana cena w Indiach to około 55000 rupii, co dziś jest równowartością około 2420 złotych. Dla porównania, w momencie premiery w tym kraju smartfon OnePlus 13 kosztował od 69999 rupii, a OnePlus 13R (z SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) od 42999 rupii (w Polsce zaś odpowiednio 4799 złotych za wersję 12/256 GB i 5299 złotych za wariant 16/512 GB oraz 3699 złotych za jedyną dostępną konfigurację 12/256 GB).