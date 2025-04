To smartfon-marzenie: mały, super wydajny, zgrabny i z wielką baterią

Takich modeli jak ten ze świecą szukać. Zaprezentowany dziś smartfon OnePlus 13T łączy w sobie cechy, które jeszcze do niedawna wydawały się niemożliwe do pogodzenia. Dla wielu osób to będzie ideał.

Smartfon OnePlus 13T jest mały, smukły, a mimo to wydajny i ma wielki akumulator

Przede wszystkim jest to jeden z niewielu na rynku małych smartfonów, ponieważ ma on 150,81 mm wysokości i 71,70 mm szerokości. Równocześnie jest smukły – jego grubość to 8,15 mm. Waga natomiast wynosi 185 gramów. Konstrukcja jest odporna na pył i wodę zgodnie z klasą IP65.

OnePlus 13T (źródło: Oppo)

W tak niewielkim „ciałku” producent zdołał zmieścić akumulator o pojemności aż 6260 mAh, który na dodatek można ładować przewodowo z mocą 80 W. Urządzenie nie obsługuje natomiast ładowania indukcyjnego, co dla niektórych może być minusem, aczkolwiek nie dla wszystkich.

Smartfon OnePlus 13T zawdzięcza swoje niewielkie wymiary wyświetlaczowi 8T LTPO AMOLED o przekątnej 6,32 cala (to głównie ekran determinuje gabaryty telefonu). Ma on rozdzielczość 2640×1216 pikseli (460 ppi), a także funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz i jasność do 1600 nitów. Są to parametry godne high-enda, szczególnie że zadbano też o obsługę Dolby Vision, HDR Vivid i HDR10+.

W tym kompaktowym „ciele” drzemie jednak potężny duch w postaci procesora Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Edition (3 nm) o częstotliwości taktowania do 4,32 GHz z GPU Adreno 830 z zegarem do 1100 MHz oraz kości RAM LPDDR5X i UFS 4.0.

OnePlus 13T (źródło: Oppo)

Smartfon OnePlus 13T oferuje też typowy kiedyś dla iPhone’ów zestaw aparatów na tyle: główny + teleobiektyw. W obu przypadkach jest to sensor o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją. Dodatkowo w pierwszym przysłona ma wartość f/1.8, a w drugim f/2.0. Teleobiektyw zapewnia 2x zoom optyczny i 4x zoom bezstratny.

Urządzenie jest ponadto wyposażone w 16 Mpix (f/2.4) aparat na przodzie, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, dual SIM (2x nano SIM), USB-C (USB 2.0), głośniki stereo, trzy mikrofony, ekranowy czytnik linii papilarnych i emiter podczerwieni oraz dodatkowy chip G1, który ma poprawić łączność i klawisz na bocznej (lewej, patrząc od przodu) krawędzi. Za pomocą tego ostatniego można uruchamiać wybrane aplikacje, podobnie jak ma to miejsce w iPhone’ach.

Fabrycznie zainstalowany system operacyjny to Android 15.

OnePlus 13T – cena (w Chinach)

Klienci w Chinach będą mieli do wyboru trzy wersje kolorystyczne: czarną, szarą i różową oraz sumarycznie aż pięć konfiguracji pamięciowych (różowa ma być jednak dostępna tylko w dwóch – 12/256 GB i 16/512 GB):

12/256 GB za 3399 juanów (równowartość około 1750 złotych);

12/512 GB za 3799 juanów (~1960 złotych);

16/256 GB za 3599 juanów (~1855 złotych);

16/512 GB 3999 juanów (~2060 złotych);

16 GB/1 TB za 4499 juanów (~2320 złotych).

Na tę chwilę nie wiadomo, czy nowy smartfon OnePlus 13T będzie dostępny poza Chinami.

OnePlus zaprezentował też powerbank SuperVooc 150 W

Wraz ze smartfonem OnePlus 13T chiński producent zaanonsował również powerbank SuperVooc 150 W o pojemności 20000 mAh ze zintegrowanym przewodem z końcówką USB-C i dwoma portami (USB-A i USB-C). Każdy z nich obsługuje ładowanie o mocy nawet 100 W i protokoły PD/PPS/QC. Nad złączem USB-A umieszczono wyświetlacz, który informuje o stanie naładowania banku, a obok niego klawisz do włączania i wyłączania.

Cenę tego sprzętu w Chinach ustalono na 349 juanów (~180 złotych).