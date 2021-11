OPPO Find X4 Pro dostanie nowy procesor i szybsze ładowanie

Kiedy w zeszłym roku chiński producent zaprezentował model OPPO Find X3 Pro, to konkurentom został wysłany jasny sygnał – chcemy rywalizować z najlepszymi. Smartfon charakteryzuje się świetnym i unikalnym designem, doskonałą jakością wykonania i iście flagowymi parametrami. Wydawać by się mogło, że następca musi po raz kolejny zrobić krok naprzód i postawić tzw. kropkę nad „i”. Wygląda jednak na to, że OPPO Find X4 Pro dostanie kilka poprawek, ale jednocześnie będzie czerpał garściami od poprzednika.

Specyfikacja OPPO Find X4 Pro nie jest już całkowitą tajemnicą

Obecna generacja OPPO Find X3 obecna jest na rynku od marca 2021 roku. Nieuchronnie zbliżamy się więc do umownej, rocznej granicy, która oznaczać będzie prezentację nowej generacji flagowych urządzeń OPPO.

OPPO Find X3 Pro (fot. OPPO)

Nic zatem dziwnego, że im bliżej premiery OPPO Find X4, tym więcej informacji na jego temat poznajemy. Znany leakster Digital Chat Station, który w przeszłości niejednokrotnie trafnie przewidywał specyfikację niewydanych urządzeń, udostępnił dużą dawkę informacji na temat parametrów następcy OPPO Find X3 Pro.

Z informacji, które zamieścił na swoim profilu Weibo wynika, że OPPO Find X4 Pro otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen1, czyli nową, flagową platformę mobilną Qualcomma. Nowością ma być również szybsze ładowanie, które w nowym modelu ma osiągać co najmniej 80 W. Tu warto przypomnieć, że Snapdragon 8 Gen1 ma obsługiwać ładowanie o mocy aż do 150 W.

Według informatora, OPPO Find X4 Pro otrzyma także 12 GB RAM, które powinny świetnie spisywać się w systemie ColorOS 12, opartym na Androidzie 12. Nieznana pozostaje pojemność baterii, ale nie brakuje pogłosek, że pozostała specyfikacja będzie żywcem wyjęta z modelu OPPO Find X3 Pro.

Dlatego też pozostałe wyposażenie brzmi niezwykle znajomo. Ekran AMOLED o rozdzielczości 2K, przekątnej 6,7 cala i odświeżaniu 120 Hz widzieliśmy przecież już w poprzedniku. Zresztą, podobnie wygląda zestaw fotograficzny, w skład którego wchodzi główna matryca 50 Mpix, ultraszerokokątny obiektyw 50 Mpix i 13 Mpix aparat oferujący 2x zoom. Z kolei kamera do selfie będzie miała 32 Mpix.

OPPO Find X3 Pro ma aparat „mikroskopowy”, który zapewnia 60x powiększenie (fot. Oppo)

Pamiętajmy jednak, że to wciąż niepotwierdzone informacje, które niekoniecznie muszą znaleźć odzwierciedlenie w finalnym produkcie. Jednym z sygnałów może być wspomniane „co najmniej 80-watowe ładowanie”. Warto przypomnieć, że OPPO dysponuje technologią przewodowego ładowania z mocą 125 W, która jest już gotowa do szybkiego debiutu w urządzeniach OPPO, OnePlus i realme. Niewykluczone zatem, że właśnie w takie rozwiązanie zostanie wyposażony OPPO Find X4 Pro – w końcu gdzie, jak nie we flagowym modelu mają pojawiać się najlepsze technologie?

Nie ukrywam, że po tym, co reprezentuje sobą model OPPO Find X3 Pro, nabrałem sporego szacunku do chińskiej firmy. To niemalże bezkompromisowe urządzenie, które na wielu płaszczyznach może konkurować ramię w ramię z najlepszymi na rynku. Liczę na to, że OPPO Find 4X Pro okaże się być czymś więcej, niż – kolokwialnie mówiąc – odgrzanym kotletem z nowszym procesorem i symbolicznie szybszym ładowaniem.