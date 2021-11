Oficjalna premiera serii OPPO Reno 7 za kilka dni. Specyfikacja smartfonów nie jest już tajemnicą

Wygląd oraz specyfikacja trzech najnowszych smartfonów z serii OPPO Reno 7 nie jest już dla nas żadną zagadką. Firmie zabrakło trzech dni, aby wszystkie tajemnice zachować do premiery.

OPPO Reno 7 to kolejna edycja fotograficznych smartfonów OPPO

W 2019 roku seria Reno zastąpiła w portfolio OPPO linię OPPO R. Choć firma nie stosuje w rodzinie Reno najlepszych na rynku procesorów czy ekranów, to w kwestii aparatów Chińczycy starają się, aby wchodzące w skład tej rodziny modele robiły jak najlepsze zdjęcia.

O ile na weryfikację jakości zdjęć robionych aparatami smartfonów z serii OPPO Reno 7 musimy jeszcze trochę poczekać, o tyle wygląd poszczególnych modeli i ich parametry są od dziś ogólnodostępne.

Reno 7 (Źródło: JD.com)

Zaczynając od podstawowego smartfonu w gamie, OPPO Reno 7 raczej nie szokuje wyglądem. Z przodu nie odróżnilibyśmy go od poprzednika – bardzo wąskie ramki wokół ekranu i otwór na przedni aparat w lewym górnym rogu to coś, co znamy z OPPO Reno 6, który całkiem niedawno miał premierę w Polsce.

Z tyłu zaszło trochę więcej zmian stylistycznych. Zamiast trzech mocno wyeksponowanych obiektywów mamy dwa, podczas gdy trzeci został umieszczony pod diodą doświetlającą. Żeby się później nie powtarzać, od razy wspomnę, że wszystkie smartfony z serii będą dostępne w trzech kolorach: czarnym, niebieskim oraz złotym.

W kwestii parametrów, jak już wspominałem, nie należy spodziewać się flagowych rozwiązań. Na pokładzie OPPO Reno 7 znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon 778G, 6,5-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem na poziomie 90 Hz oraz bateria o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania z mocą 65 watów.

Aparaty to zupełnie inna bajka. Na tyle znajdzie się matryca Sony IMX766 o rozdzielczości 50 Mpix oraz Sony IMX481 (16 Mpix) w aparacie z obiektywem ultraszerokokątnym. Na przodzie OPPO umieści natomiast 32 Mpix aparat z sensorem Sony IMX615.

OPPO Reno 7 będzie dostępny w trzech konfiguracjach: 8GB RAM + 128 GB pamięci wewnętrznej, 8 GB RAM + 256 GB pamięci wbudowanej oraz 12 GB RAM + 256 GB pamięci wewnętrznej.





Reno 7 Pro (Źródło: JD.com)

Widoczny powyżej OPPO Reno 7 Pro nie różni się zbytnio wyglądem od podstawowego smartfona w serii. Ot, dodatkowy aparat i dioda przesunięta na wyspę z drugim aparatem.

O wiele więcej zmian będzie w środku. Zamiast układu Snapdragon 778G, OPPO Reno 7 Pro pojawi się na rynku z układem MediaTek Dimensity 1200. Aparat główny na tyle pozostanie bez zmian, natomiast ten z obiektywem ultraszerokokątnym wykorzysta matrycę Sony IMX355 (8 Mpix). Z przodu pojawi się sensor Sony IMX709, również o rozdzielczości 32 Mpix.

OPPO Reno 7 Pro będzie dostępny w dwóch wersjach: z 8 GB i 12 GB RAM oraz w obu przypadkach z 256 GB pamięci wbudowanej na system, aplikacje i pliki użytkownika.

Jak sami widzicie, różnice między Oppo Reno 7 a Reno 7 SE to również kwestia drobnych detali – w tym przypadku mówimy o większej ramce pod ekranem oraz mocniejszym zaokrągleniu na brzegach.

Ponadto Oppo Reno 7 SE zaoferuje procesor MediaTek Dimensity 900 oraz 8 GB RAM i od 128 do 256 pamięci wewnętrznej, a także trzy aparaty na tyle: główny z matrycą Sony IMX581 o rozdzielczości 48 Mpix, a do tego obiektyw do zdjęć makro (2 Mpix) i z sensorem monochromatycznym (2 Mpix).

Ostatnią kwestią do omówienia pozostaje data premiery oraz ceny smartfonów z serii Reno 7

OPPO Reno 7 oraz Reno 7 Pro zadebiutują już w najbliższy czwartek, 25 listopada 2021 roku. W Chinach ceny zaczynać się mają od 3500 juanów (równowartość ~2300 złotych) za Oppo Reno 7 w wersji 8 GB/128 GB. Najtańszy Oppo Reno 7 Pro w podobnej konfiguracji powinien kosztować 4300 juanów (~2800 złotych).

Oppo Reno 7 SE zadebiutuje natomiast kilka tygodni później, 17 grudnia, a jego ceny zaczną się od 2700 juanów (~1800 złotych) za konfigurację 8 GB/128 GB.