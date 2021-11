OPPO też chce mieć własny pojazd elektryczny. Zaletą może być niska cena

Niewykluczone, że niebawem liczba producentów pojazdów elektrycznych znacząco się powiększy. OPPO, znane głównie ze swoich smartfonów, także zamierza wejść na rynek motoryzacyjny.

Prawie każdy chce mieć własnego elektryka

Elektryczna rewolucja, która właśnie zaczyna być wprowadzana na rynku motoryzacyjnym, przyniesie ogromne zmiany. Największe koncerny motoryzacyjne, do niedawna zajmujące się prawie wyłącznie silnikami spalinowymi, zapowiedziały już plany elektryfikacji swojej oferty i zamiar porzucenia bardziej konwencjonalnych jednostek napędowych.

Co więcej, na rynku zaczynają pojawiać się zupełnie nowi gracze, na przykład Lucid Motors, Rivian czy polska Izera. Coraz częściej słyszymy także o firmach, które swoją popularność zawdzięczają m.in. smartfonom, ale rozważają produkcję pojazdów elektrycznych – np. Apple, Xiaomi lub vivo. Najwidoczniej OPPO również postanowiło wkroczyć w zupełnie nowy segment.

Kolejny producent elektryków

Z najnowszego raportu wynika, że OPPO zapragnęło sprzedawać nie tylko smartfony czy smartwatche, ale także pojazdy. Nie będzie chyba żadnym zaskoczeniem, że Chińczycy celują w elektryki, które mają być przyszłością branży. Rozkręcanie od zera biznesu samochodowego w oparciu o pojazdy spalinowe, mając w pamięci nadchodzące ograniczenia, nie ma obecnie większego sensu.

Na rynku indyjskim mógłby sprawdzić się odpowiedni model Ami (fot. Citroën)

Należy mieć na uwadze, że pojazdy OPPO mają być skierowane na rynek indyjski. Wysoce więc prawdopodobne, że będą one sprzedawane w naprawdę niskich cenach, co pozwoli dotrzeć do sporego grona potencjalnych klientów. Firma, przynajmniej na początku, raczej nie będzie próbowała swoich sił w segmencie premium.

Co więcej, oferta elektrycznych pojazdów może nie obejmować wyłącznie samochodów. Nieoficjalne informacje wskazują na premierę elektrycznych skuterów. Podobno planowane są jeszcze pojazdy autonomiczne.

Niestety, wciąż nie poznaliśmy wielu ważnych szczegółów. Nie wiemy, jaki zasięg mogą oferować pojazdy OPPO, a jeszcze trudniej określić potencjalne funkcje skierowane dla kierowcy czy pasażerów. Możliwe jednak, że już niebawem poznamy więcej ciekawych informacji.

Raport wskazuje, że samochody elektryczne OPPO mają zadebiutować pod koniec 2023 roku lub na początku 2024 roku. Nie należy wykluczać scenariusza, że w przyszłości firma zdecyduje się wejść na inne rynki, przykładowo wprowadzając swoje pojazdy do Europy.