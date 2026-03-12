Nowa funkcja na TikToku, ale tylko dla wybranych

TikTok wdraża nową funkcję do swojej aplikacji. Opcja powstała przy współpracy z Apple, a jej głównym zadaniem jest ułatwienie subskrybentom dostępu do muzyki.

Spodobał Ci się ten utwór? TikTok i Apple Music ułatwią Twoje życie

TikTok nawiązał nową współpracę z producentem iPhone’ów, której owocem jest nowa funkcja związana z Apple Music. Subskrybenci tej znanej platformy streamingowej mogą w łatwiejszy sposób odkrywać nowe utwory bez konieczności wychodzenia z aplikacji TikTok. Opcja o nazwie Odtwórz cały utwór pozwala użytkownikom Apple Music na odtwarzanie całych utworów znalezionych i odtwarzanych na TikToku.

Jak to będzie działało w praktyce? Jeśli przeglądając stronę Dla Ciebie na TikToku użytkownik natrafi na piosenkę, która przypadnie mu do gustu, może stuknąć w nowy przycisk Odtwórz cały utwór i odsłuchać ją w całości za pośrednictwem odtwarzacza Apple Music. Ponadto od tego momentu subskrybent może słuchać spersonalizowanej listy polecanych piosenek, a także w łatwy sposób zapisywać utwory w sekcji Twoja muzyka oraz dodawać je do playlist tworzonych w Apple Music.

TikTok tłumaczy, że proces odtwarzania utworów w pełnej długości jest realizowany za pośrednictwem aplikacji Apple MusicKit, co sprawia, że to wygodne rozwiązanie jest dobre nie tylko dla użytkowników. Jak podkreślono w komunikacie, transmisje strumieniowe są opłacane w ramach usługi Apple Music, co wspiera artystów i właścicieli praw.

Właściciel TikToka zauważa, że nowa funkcja została oparta na opcji Dodaj do muzyki, dzięki której możliwe było zapisywanie piosenek na playlistach w Apple Music. Odtwórz cały utwór jest jednak kolejnym krokiem na przód, mającym nie tylko ułatwić dodanie utworu do playlisty subskrybentom, ale też pomóc artystom dotrzeć do fanów.

Jeszcze więcej nowości Apple Music na TikToku

To niejedyna nowość przygotowana przez TikToka i Apple Music. Platformy wdrażają również funkcję Listening Party. Opcja opisywana jest jako wspólna przestrzeń, w której fani mogą w czasie rzeczywistym odtwarzać treści swoich ulubionych artystów, komunikować się ze sobą czy nawet wchodzić z nimi w interakcję. W praktyce nowość ma sprawić, aby odsłuch był nieco bardziej społecznościowy.

Jak podkreśla Tracy Gardner – globalna dyrektor ds. rozwoju biznesu muzycznego w TikToku – dzięki Apple Music, Play Full Song oferuje fanom płynny sposób przejścia od odkrywania do słuchania utworów w pełnej wersji, a Listening Party to miejsce, w którym można wspólnie cieszyć się muzyką w czasie rzeczywistym. Wspomnę, że nowe funkcje TikToka nie są pierwszymi przygotowanymi przy współpracy z Apple. Przykładowo w listopadzie 2024 roku użytkownicy TikToka otrzymali dostęp do łatwiejszego udostępniania utworów z Apple Music.

Nowe funkcje będą sukcesywnie udostępniane na całym świecie w kolejnych tygodniach. Warto przypomnieć, że Apple Music to usługa płatna dostępna w trzech planach:

indywidualnym za 21,99 złotych miesięcznie,

studenckim za 11,99 złotych miesięcznie,

rodzinnym (do 6 osób) za 34,99 złotych miesięcznie.

Z usługi można korzystać za darmo przez pierwszy miesiąc.