Disney+ ogłosił nową funkcję. Raczej jej nie polubisz

Brakuje Ci filmów w stylu TikToka na platformach streamingowych? Disney+ twierdzi, że tak – Amerykanie pokazali właśnie nowość o nazwie Verts.

Disney+ wprowadza Verts

Dla mnie nowość ogłoszona przez Disney+ brzmi nieco absurdalnie, ale nie należę do pokolenia Z czy Alfa. Po prostu nie jestem grupą docelową. Nie zamierzam jednak zbytnio narzekać – zaakceptowałem z godnością, że coraz mniej rozumiem współczesny świat i jest mi z tym nawet dobrze.

Warto jeszcze dodać, że wcześniej – na początku 2026 roku – Disney+ zapowiedział wprowadzenie pionowego wideo. Teraz natomiast nowy format jest wdrażany do aplikacji. Bez obaw, nie zobaczymy tam typowych materiałów z TikToka – całość ma być skupiona na treściach oferowanych przez platformę streamingową.

Po dotknięciu ikony Verts użytkownik zostanie przeniesiony do specjalnej sekcji. Znajdzie w niej przesuwany w pionie strumień filmów, który będzie składał się ze scen i momentów pochodzących z filmów i seriali oferowanych przez Disney+. Z poziomu wideo można od razu przejść do serialu lub filmu lub ewentualnie dodać tytuł do listy odtwarzania na później.

źródło: Disney

Disney+ – za sprawą funkcji Verts – chce przede wszystkim zatrzymać widzów na dłużej w aplikacji, aby promować seriale i filmy, które z kolei mogą zachęcić do dalszego opłacania subskrypcji. Nie jest to więc próba rywalizacji z TikTokiem czy Instagramem, chociaż łatwo jest dostrzec inspirację tymi serwisami społecznościowymi. Przykładowo algorytmy będą dobierać treści pod gust każdego użytkownika.

Amerykanie dodają, że wczesne testy pokazały, że wprowadzenie Verts pozytywnie przekłada się na wzrost zaangażowania ze strony widzów. Nie poznaliśmy jednak jakichkolwiek szczegółów – nie wiadomo, czy ten wzrost wynosi 20%, czy może jednak tylko 1%.

Początek nowego trendu?

Na Verts w Polsce musimy jeszcze poczekać. Disney+ początkowo udostępni nową funkcję w USA. Harmonogram dalszych prac na ten moment nie jest znany.

Możliwe, że to dopiero początek i niebawem podobne rozwiązania pojawią się też na innych platformach streamingowych. Wystarczy tylko, że Verts okaże się sukcesem i faktycznie spotka się ze sporym zainteresowaniem.