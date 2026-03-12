Android z super nowościami dla graczy. Nie kupisz już „kota w worku”

Google ogłosiło zestaw nowości dla graczy. W założeniach Android ma stać się jeszcze atrakcyjniejszą platformą dla miłośników mobilnego grania.

Google Play pozwoli wypróbować grę przed zakupem

Firma z Mountain View pochwaliła się nadchodzącymi tytułami, które w najbliższych miesiącach trafią na Androida. Wśród nich znajdą się wyczekiwane produkcje niezależne – m.in. Moonlight Peaks, Sledding Game i Low-Budget Repairs. Google wspomniało też, że dzięki Google Play Games na PC będzie można synchronizować postępy między rozgrywką na komputerach a urządzeniach mobilnych.

Dowiedzieliśmy się również, że w Google Play pojawi się nowa zakładka o nazwie PC. Znajdziemy w niej dedykowane centrum gier zoptymalizowanych pod kątem komputerów z Windowsem. Co więcej, produkcje będzie można dodać do listy życzeń, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawią się promocje.

Kolejna nowość powinna spodobać się wielu graczom. Otóż w Google Play będzie można sprawdzić wersje próbne płatnych gier, co pozwoli zapoznać się z danym tytułem i podjąć bardziej świadomą decyzję związaną z kupnem. Warto dodać, że po zakupie gry będzie można kontynuować od miejsca, w którym gracz zakończył rozgrywkę. Wkrótce funkcja zawita na urządzenia mobilne, a w przyszłości pojawi się też w Google Play Games na komputerach.

Świetnie zapowiada się także rozwiązanie Kup raz, graj wszędzie. Koniec z kupowaniem osobnej wersji gry na każde urządzenie – nowa funkcja pozwoli zdobyć zarówno wersję mobilną, jak i na komputery. Ta możliwość jest już udostępniana graczom w przypadku niektórych serii – Reigns, OTTTD i Dungeon Clawler.

Panel Sidekick już w wybranych tytułach

Play Games Sidekick został zapowiedziany w zeszłym roku, natomiast teraz ta pomocna nakładka pojawiła się w wybranych grach z Google Play. Zapewnia ona dostęp do ważnych informacji, a także podpowiedzi, które mogą ułatwić rozgrywkę.

Ponadto w Google Play wdrażana jest sekcja, w której gracze mogą zadawać pytania i udzielać odpowiedzi na temat gier, aby przykładowo znaleźć najlepszy sposób na przejście trudnego etapu. Obecnie funkcja dostępna jest w języku angielskim, ale wkrótce lista języków zostanie poszerzona. Pozostaje trzymać kciuki, że nie trzeba będzie długo czekać na wsparcie dla polskiego.