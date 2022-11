Nowe słuchawki Creative Sensemore Air – sporo ciekawych funkcji w dobrej cenie

Firma Creative pokazała nowe słuchawki bezprzewodowe (TWS). Model Creative Sensemore Air charakteryzuje się zestawem interesujących funkcji, a dodatkowo dostepny jest w całkiem przyjemnej cenie.

Reklama

Interesujących funkcji jest całkiem sporo

Owszem nowe słuchawki Creative Sensemore Air pod względem dostępnych funkcji nie są przełomem na rynku, ale jak najbardziej można je nazwać kompletnym urządzeniem. Otóż w niedużym etui, mającym wymiary 67,7 x 47,0 x 31,8 mm, znalazły się słuchawki oferujące tryb monitorowania otoczenia oraz funkcję aktywnej redukcji szumów.

Funkcja aktywnej redukcji szumów – co raczej nie będzie zaskoczeniem – wykorzystuje mikrofon zewnętrzny w każdej słuchawce, aby redukować szumy z otoczenia. Podobne funkcje o zbliżonej zasadzie działania znajdziemy w wielu innych słuchawkach dostępnych na rynku.

Natomiast tryb Sensemore to technologia, którą można porównać do trybu otoczenia, ale tutaj czułość została wzmocniona pięciokrotnie. W słuchawkach Creative Sensemore Air, przy korzystanie z tego trybu, otrzymujemy kontrolę nad poziomem głośności dźwięków otoczenia. Co więcej, przy najwyższej intensywności osoby z lekkim niedosłuchem mogą przykładowo lepiej słyszeć rozmowę, a także inne dźwięki.

Producent chwali się jeszcze trybem Ambient, który to pozwala na kontrolowanie zakresu dźwięku przestrzennego, dzięki czemu użytkownik może zachować świadomość wydarzeń dziejących się wokół niego. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby przy odpowiednim ustawieniu, móc swobodnie rozmawiać z innymi osobami, bez konieczności wyjmowania słuchawek z uszu.

Dobra jakość dźwięku i długi czas pracy

Słuchawki Sensemore Air wyposażone są w rozwiązanie Super X-Fi READY, które – jak podaje firma Creative – ma za zadanie odwzorować dźwięk z wysokiej klasy systemów wielogłośnikowych i przenieść go za pomocą słuchawek bezpośrednio do odbiorcy. Brzmi ciekawie, ale warto zaznaczyć, że nie obsługiwane są treści w niektórych popularnych usługach, takich jak Netflix, YouTube i Spotify.

Warto jeszcze dodać, że na pokładzie znalazła się funkcja Dual-Voice, która umożliwia odbieranie połączeń i wydawanie poleceń asystentowi Siri i Google Assistant. Do tego dochodzą cztery mikrofony (po dwa na każdą słuchawkę), a także opcja sterowania dotykiem – np. długie dotknięcie w celu pomijania utworów.

Czas pracy wynosi do 10 godzin, a przy włączonym trybie Ambient lub aktywnej redukcji szumów słuchawki mają działać do 8 godzin. Oczywiście etui pełni rolę powerbanku do słuchawek, co pozwala na wydłużenie czasu pracy do odpowiednio 35 i 27 godzin.

Creative Sensemore Air zostały wycenione na 389 złotych i są już dostępne w oficjalnym sklepie, a jeszcze w tym miesiącu mają pojawić się w popularnych sklepach z elektroniką.