Wiele serwisów streamingowych od dawna oferuje już plan premium, w ramach którego użytkownicy mogą słuchać muzyki w bezstratnej jakości audio. Wśród gigantów, w tyle zdaje się pozostawać już tylko Spotify, które po dziś dzień nie zaoferowało planu HiFi. Niebawem może się to jednak zmienić.

Spotify wreszcie zaoferuje plan HiFi?

Użytkowników serwisu streamingowego z zielonym logo, którzy wyczekują ze zniecierpliwieniem bezstratnej jakości audio, ciężko byłoby policzyć, jednak zdecydowanie jest ich wielu – w tym ja. Mimo to firma zdaje sobie nic nie robić z próśb klientów i nadal nie jest w stanie zaoferować płatnego planu HiFi.

Choć Spotify zapowiedziało w lutym 2021 roku, że planuje wprowadzić taki plan do aplikacji do końca tamtego roku, to obietnice te spaliły na panewce i finalnie zbliżamy się już do końca 2022, a planu jak nie było, tak nie ma.

Nadzieją może być jednak odkrycie jednego z użytkowników Reddita, który po zrezygnowaniu z subskrypcji Spotify Premium otrzymał na maila ankietę, w której padło pytanie mogące zdradzać plany firmy.

Według autora, pytanie brzmiało mniej więcej tak: „czy przerzuciłbyś się na Spotify Platinum w przeciągu najbliższych 30 dni?„. Użytkownik zamieścił też zrzut ekranu pokazujący, jakie funkcje miałby oferować tajemniczy nowy plan.

Spotify Platinum, czyli drożej i więcej

Ze zrzutu ekranu, udostępnionego przez autora postu na Reddicie wynika, że poza dźwiękiem HiFi, Spotify chciałoby wprowadzić wiele innych ciekawych funkcji do nowego planu premium. Wszystko to jednak wyniosłoby klientów jeszcze więcej niż dotychczas: 19,99 dolarów za miesiąc subskrypcji, czyli dwa razy tyle, ile kosztuje standardowy plan premium dla jednej osoby.

Obawy użytkowników, że Spotify będzie żądać więcej pieniędzy za bezstratną jakość dźwięku, mogą się zatem spełnić, ale nie jest to takie proste. Jeśli bowiem firma zaoferuje tylko plan Platinum, który poza dźwiękiem HiFi doda również inne ciekawe funkcje, to cena ta będzie jak najbardziej usprawiedliwiona.

A wygląda to naprawdę interesująco, bo poza hasłem „HiFi” na liście znajdziemy też takie pozycje, jak „Library Pro” czy „Playlist Pro”. Nie wiadomo czym konkretnie miałyby one być, ale podejrzenia padają na usprawnione funkcje sortowania utworów w playlistach i lepsze organizowanie biblioteki. Niektórzy martwią się jednak, że zamiast dodatkowych usprawnień użytkownicy tańszych planów po prostu stracą dotychczasowe funkcje, do których dostęp odzyskają po subskrypcji droższego planu.

Interesująco brzmi również „Studio Sound”. Może być to coś w stylu Spatial Audio, które znaleźć możemy w Apple Music. Dzięki takiemu dźwiękowi przestrzennemu bylibyśmy w stanie słyszeć muzykę dookoła siebie w zależności od tego, jak obrócimy głowę – dokładnie tak, jak byśmy właśnie znaleźli się na koncercie lub w studiu.

Co jeśli jednak komuś zależy tylko i wyłącznie na jakości dźwięku, a nie na innych bajerach? Być może Spotify zaoferuje również poboczny plan Spotify HiFi, który będzie tańszy i da dostęp wyłącznie do bezstratnej jakości audio.

Cóż, na razie pozostaje nam poczekać na oficjalne stanowisko Spotify w tej sprawie, bo to wciąż tylko plotki i spekulacje.