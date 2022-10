Jeśli wciąż współdzielisz Netflixa ze znajomymi, serwis ma dla ciebie propozycję

Netflix walczy z niezgodnym z regulaminem współdzieleniem kont, ale nie chce stracić abonentów. Jak w takiej sytuacji pomóc użytkownikom legalnie przenieść swój profil na inne konto? Jest na to sposób.

Kończę współdzielenie konta, ale chcę zachować dane. Jak?

Załóżmy taką hipotetyczną sytuację: współużytkujemy z kilkoma innymi osobami jedno konto Netflix. W tych konkretnych okolicznościach sensowne wydawało się nagięcie regulaminu serwisu i dzielenie kosztów za dostęp do serwisu pomiędzy znajomymi nie przebywającymi pod jednym dachem. Wspólnie zdecydowaliśmy jednak, że to nie jest fair i część z użytkowników zrezygnuje ze zrzutki, a inni będą chcieli opłacać dostęp osobno. Co masz zrobić, jeśli nie chcesz tracić listy polubionych filmów i rekomendacji, a byłeś jedną z osób, które logowały się na cudze konto?

Netflix poinformował o uruchomieniu odpowiedniego narzędzia, które będzie w tym przypadku przydatne. Chodzi o opcję przenoszenia profilu na zupełnie nowe konto. Zachowamy przy tym spersonalizowane rekomendacje, historię oglądania, Moją listę, zapisane gry i wszystkie ustawienia. Słowem – tworząc nowe konto, nie będziemy musieli budować go od zera.

Kiedy transfer profilu będzie można włączyć na naszym koncie, zostaniemy o tym poinformowani za pomocą e-maila.

Oczywiście nie zawsze musi chodzić o sytuację, w której do tej pory korzystaliśmy z Netflixa na pół dziko. Jak wskazuje firma, chodzi o uwzględnienie różnych wydarzeń z życia użytkowników. Przecież bywa, że wyprowadzamy się z domu rodzinnego lub studenckiej kwatery, czasem rozpadają się nam związki i przenosimy się do innego miejsca. Wszystko to może mieć wpływ na sposób korzystania z serwisu, co jego właściciele starają się uwzględniać.

Zgodnie z warunkami użytkowania Netflixa, konto nie może być udostępniane osobom spoza jednego gospodarstwa domowego. Firma szacuje, że niezrozumienie tego zapisu lub świadome jego łamanie dotyczy ponad 100 milionów kont na całym świecie.

Netflix będzie miał reklamy

By nie tracić zbyt wielu subskrybentów, których przeraża opłacanie dostępu do VOD, Netflix zamierza wprowadzić tańszy abonament – tyle że z reklamami. Jak na razie, nie są znane ceny usługi w Polsce. Nasi sąsiedzi z Niemiec zapłacą 4,99 euro za miesiąc. Bezpośrednie przeliczenie na złotówki daje nam w tym przypadku 24 złote, co przy normalnej cenie 29 złotych za plan podstawowy, raczej nie byłoby dealem życia.

Tak czy siak, Netflix ewidentnie dąży do zwiększenia rentowności i ograniczenia liczby użytkowników, którzy korzystają z serwisu omijając wymogi regulaminu. Osobiście czekam na to, aż firma ogłosi ceny planu z reklamami w Polsce. Może one przekonają mnie do powrotu na platformę.