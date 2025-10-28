Co zaoferuje Samsung Galaxy Z Fold 8? Są pierwsze konkretne informacje

Producent z Korei Południowej pracuje nie tylko nad serią Galaxy S26, ale też kolejną generacją składanych smartfonów. Pojawiły się nowe, konkretne informacje na temat modelu Samsung Galaxy Z Fold 8. Będzie miał coś wspólnego ze składanym iPhonem.

Samsung Galaxy Z Fold 8 będzie miał ekran z mniej widocznym zgięciem

Ekrany w składanych smartfonach, z uwagi na konstrukcję urządzeń, mają widoczną „bruzdę” w miejscu, w którym wyświetlacz się składa. Jest ona bardzo trudna do wyeliminowania, aczkolwiek producenci starają się zminimalizować jej widoczność.

Koreańczycy również robią, co w ich mocy, aby miejsce zgięcia ekranu jak najmniej rzucało się w oczy. Właśnie w tym celu Samsung Galaxy Z Fold 8 otrzyma zawias, do którego wytworzenia zostanie wykorzystana „technologia wiercenia laserowego blach metalowych”. Ma to pozwolić bardziej precyzyjnie uformować mikrostrukturę zawiasu.

Samsung Galaxy Z Fold 7 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Metoda ta ma być dokładniejsza niż konwencjonalna metoda trawienia i pozwolić zmniejszyć widoczność miejsca zgięcia wyświetlacza. Podobne rozwiązanie planuje wykorzystać Apple w składanym iPhonie, którego premiera – według ostatnich doniesień – została przesunięta z 2026 na 2027 rok.

Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 zostanie też wyposażony w akumulator o większej pojemności niż Galaxy Z Fold 7

Pierwszy Samsung Galaxy Fold został wyposażony w akumulator o pojemności 4380 mAh, Galaxy Z Fold 2 otrzymał baterię 4500 mAh, a Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Fold 7 ogniwo 4400 mAh.

Kolejny model z tej serii, smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8, ma natomiast dostać akumulator o pojemności ponad 5000 mAh. Będzie to znaczącym krokiem naprzód, aczkolwiek na tę chwilę nie wiadomo, czy Koreańczycy ponownie zamierzają wykorzystać standardowe baterie litowo-jonowe, czy akumulator krzemowo-węglowy.

Tak samo pod znakiem zapytania stoi obecnie powrót wsparcia dla rysika S Pen, którego nie oferuje Galaxy Z Fold 7 (oraz Galaxy Z Fold Special Edition). Mówi się, że Koreańczycy mogą wdrożyć technologii Hi-Dip, która umożliwia rozpoznawanie rysika bez zastosowania digitizera w urządzeniu. Samsung rozważa również rezygnację z tytanu w Galaxy Z Fold 8.