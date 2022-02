YouTube na pełnym ekranie smartfona nareszcie zaprojektowany z głową. Zobacz zmiany!

Nasz ulubiony serwis streamingowy od Google przechodzi niewielkie zmiany. Teraz widok pełnego ekranu YouTube na smartfonach będzie prezentował się inaczej. Lepiej.

YouTube na smartfonach przeprojektowany

Google ma tendencję do wprowadzania stopniowych zmian w swoich aplikacjach. Nigdy nie przyjmują one formy wielkiej rewolucji. Zresztą, system obsługi kluczowych programów nie może zmienić się z dnia na dzień. Wywrócenie interfejsu na lewą stronę w krótkim czasie, spowodowałoby odwrót użytkowników na inne platformy, co obecnie jest znacznie częstszym zjawiskiem niż jeszcze kilka lat temu, gdy nie było TikToka.

Wkrótce pewne zmiany dotkną Gmaila, ale modyfikacje, które przygotowano dla mobilnego YouTube’a dostępne są już dziś.

Jeśli mieliśmy już okazję korzystać z aplikacji YouTube na smartfonie i włączaliśmy tryb pełnego ekranu, możliwe, że dostrzegliśmy, że coś się zmieniło. Podstawową różnicą w porównaniu ze starym widokiem jest rząd podstawowych przycisków, widoczny po dotknięciu ekranu.

Oprócz tego, propozycje kolejnych filmów do obejrzenia nie zasłaniają już połowy przestrzeni roboczej. Łatwiej też przejść do sekcji komentarzy i wyświetlają się one w formie przystępnej listy po prawej stronie interfejsu, a nie są rozciągnięte na całą długość ekranu.

Przeprojektowany YouTube, a raczej – jeden z jego elementów – jest już globalnie dystrybuowany. Jak na razie, dostęp do aktualizacji mają jedynie użytkownicy smartfonów z Androidem. Posiadacze iPhone’ów będą musieli na nią poczekać.