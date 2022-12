Grudniowy Xbox Game Pass pozytywnym zaskoczeniem. Mocne tytuły od Microsoft

Oferta gier w Xbox Game Pass na grudzień okazała się pozytywnym zaskoczeniem. Wśród tytułów kilka naprawdę mocnych pozycji. Spodziewaliście się, że do usługi dołączy LEGO Star Wars the Skywalker Saga, Hello Neighbor 2 czy High On Life? A to nie wszystko!

Grudniowy Xbox Game Pass pełny hitów

Do listy dodano w sumie 11 tytułów, z czego tylko dwóch nie będzie można odpalić w każdej dostępnej wersji. Przypomnijmy, że te są trzy – chmura, konsola oraz PC. Zacznijmy więc przegląd listy od tej dwójki, która nie jest kompatybilna z każdą formą zabawy.

Potion Craft

Symulator alchemika, który zadebiutował w 2021 roku. Nietypowa oprawa graficzna oraz różnorodność mechanik sprawiły, że tytuł został bardzo ciepło przyjęty.

Gra będzie dostępna zarówno na konsoli, jak i PC od 13 grudnia.

Totally Reliable Delivery Service

Gra, która definitywnie była (i nadal jest!) jedną z najlepszych propozycji imprezowych. Ten nietuzinkowy coop pozwala graczom wcielić się w kurierów, którzy niekoniecznie powinni zajmować się przesyłkami innych ludzi…

Symulator nierozgarniętych pracowników firmy kurierskiej dostępny jest do ogrania tylko na PC.

Gry dostępne w każdej formie

Teraz przejdziemy do gier, które dostępne są do ogrania zarówno w chmurze, jak i na PC oraz konsoli. Jest ich sporo, z czego dwie będą jednocześnie debiutować w Xbox Game Pass, jak i mieć swoją premierę. Jakie tytuły zostaną tak udostępnione?

Metal Hellsinger

Gra, która zadebiutowała we wrześniu tego roku i podbiła serca zarówno graczy, jak i recenzentów. Jest to dość nietypowy shooter, bowiem gracz ma masakrować mieszkańców Piekła, do rytmu przygrywającej w tle muzyki z gatunku metal.

Taki Beat Saber, ale o wiele bardziej brutalny, ze spluwami zamiast mieczy i ograniczający się do metalu. No i niepotrzebujący headsetu VR do działania ;)

Tytuł będzie można ograć na konsoli Xbox One już 8 grudnia. Wersja na Xbox Series oraz PC jest dostępna w usłudze od września.

Hello Neighbor 2

Gra zadebiutuje 6 grudnia, ale wersja beta była już ogrywana u wszystkich bardziej liczących się YouTuberów, zajmujących się horrorami, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wcielamy się w niej w dziennikarza, który chce rozwikłać zagadkę skrywaną przez sąsiada. Gra zaoferuje multiplayer oraz uczącą się AI.

High On Life

Kolejna produkcja, która trafi do Xbox Game Pass w dniu swojej premiery. W tym specyficznym, prześmiewczym shooterze dostaniemy gadające pistolety w dłoń i będziemy musieli ocalić ludzi przed kartelem kosmitów, który chce zrobić z nich (nas?) narkotyki. Pytania? Nie? Tak myślałem…

Plany kosmitów będzie można psuć już od 13 grudnia.

The Walking Dead: The Final Season

Ostatnia gra z serii The Walking Dead, od studia TellTale Games. Jest to zwieńczenie przygód znanej z poprzednich części Clementine. Jeśli nie mieliście okazji zagrać w te świetnie zrealizowane tytuły, to gorąco polecam!

Przygodę rozpoczętą w poprzednich grach można kontynuować, bowiem gra jest już dostępna w Xbox Game Pass.

Rainbow Billy: The Curse of Leviathan

Dla fanów łamigłówek oraz 2,5D gra idealna. Rainbow Billy opowiada historię Billego (niewątpliwie), którego zadaniem jest przywrócić światu kolory. Xbox Game Pass udostępni ją graczom 15 grudnia.

Hot Wheels: Unleashed GOTY

Mamy tu fanów wyścigów? Jeśli tak, to Xbox Game Pass ma również tytuł, którym i Wy się zainteresujecie! Produkcja została nominowana do nagrody w kategorii najlepsza gra sportowa/wyścigowa, a do tego zostanie udostępniona w wersji Game of the Year. Autka będzie można rozpędzać od 15 grudnia.

LEGO Star Wars the Skywalker Saga

Saga Skywalkerów w formie LEGO – wszystkie części od I do IX, skondensowane w jednej grze. Fani klocków zdecydowanie będą mieli co robić w tym niezwykłym uniwersum, stworzonym przez Georga Lucasa.

LEGO Star Wars the Skywalker Saga dostępne będzie od 6 grudnia.

Eastworld

Tytuł zabierze nas do miejsca, w którym populacja stale maleje, a nasza podróż zmusi nas do wędrówki po miastach na granicy upadku. Wszystko to w miłej dla oka grafice.

Gra jest już dostępna w usłudze!

Chained Echoes

Gra inspirowana starymi grami z gatunku jRPG, w której gracz ma bardzo proste zadanie. Doprowadzić do końca wojny, która trwa od wielu lat, pomiędzy trzema aktywnie biorącymi udział w konflikcie królestwami…

Będziecie mogli spróbować niemożliwego już 8 grudnia.

Podsumowanie

Tak oto prezentuje się lista gier, które zostaną udostępnione w Xbox Game Pass w tym miesiącu. Które tytuły Was zaciekawiły? Jakie produkcje chcielibyście sprawdzić, a jakim grom zdecydowanie podziękujecie? Dajcie znać w komentarzach!