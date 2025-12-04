Allegro wprowadza rewolucyjną nowość. Szkoda tylko, że nie działa

Allegro nieustannie ewoluuje. Wprowadzane zmiany i nowości mają ułatwić wyszukiwanie i kupowanie produktów na platformie. Dziś ogłoszono wdrożenie kolejnego rozwiązania. Niestety, nie działa (jeszcze) tak, jak powinno.

Już nie tylko Asystent AI. Od teraz zakupy pomoże zrobić też Allegro GPT

Na początku listopada 2025 roku Allegro udostępniło odświeżoną wersję aplikacji mobilnej. Część osób zyskała też dostęp do Asystenta AI, który ma pomagać znaleźć to, czego szuka użytkownik. Można bowiem mniej lub bardziej szczegółowo opisać, co chce się kupić, aby uzyskać listę pasujących produktów, dostępnych na najpopularniejszej polskiej platformie zakupowej.

Dziś Allegro oficjalnie poinformowało, że robi kolejny krok w swojej AI rewolucji, ponieważ rozpoczęto testy kolejnego narzędzia, wykorzystującego sztuczną inteligencję, które ma ułatwić znalezienie odpowiedniego produktu. Nazwano je Allegro GPT i – jak wskazuje jego nazwa – wykorzystuje ChatGPT.

Allegro GPT (w wersji beta), dostępny bezpłatnie za pośrednictwem ChatGPT, jest bezpośrednio zintegrowany z bazą danych Allegro poprzez API. Dzięki temu jest – przynajmniej według założeń – w stanie przeszukiwać ją w czasie rzeczywistym i przedstawić wyniki, najlepiej pasujące do tego, co wpisał użytkownik. Po uruchomieniu narzędzia wyświetlane są przykładowe pytania, jednak można też wpisać swoje, jeśli chce się znaleźć coś innego.

Allegro GPT Beta w ChatGPT (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Allegro deklaruje, że Allegro GPT rozumie nawet złożone zapytania oraz błyskawicznie analizuje tysiące produktów i w odpowiedzi pokaże tylko te, które są idealnie dopasowane. Platforma podkreśla też, że bot ma dostęp na żywo do tej samej bazy ofert, włącznie z aktualnymi cenami, stanem magazynowym i promocjami.

Działanie Allegro GPT pozostawia na razie wiele do czynienia

AllegroGPT jest dostępny dla każdego pod tym adresem. Za pierwszym razem, gdy wpisałem Znajdź mi tani ekspres do kawy i następnie doprecyzowałem, że chodzi mi o automatyczny do 500 złotych, każdorazowo wyskakiwał błąd podczas rozmawiania z domeną connector. ChatGPT informował, że nie udało mu się pobrać wyników z Allegro i wygląda na to, że połączenie z Allegro API ma chwilowe problemy.

Problemy z działaniem Allegro GPT Beta w ChatGPT (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Postanowiłem dać mu drugą szansę i tym razem zleciłem znalezienie etui do iPhone 17, które kosztują nie więcej niż 20 złotych. Tutaj ponownie wyskoczył błąd podczas rozmawiania z domeną connector. Bot nie znalazł na Allegro żadnego etui do 20 złotych, mimo że jak najbardziej takie są dostępne, gdy skorzysta się z wyszukiwarki na platformie.

Problemy z działaniem Allegro GPT Beta w ChatGPT (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Serwis informuje, że Allegro GPT dostarczy linki do wybranych ofert lub do całego koszyka. Po kliknięciu użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Allegro, aby tam sfinalizować transakcję. Na razie jednak nie działa to, nawet w fazie beta, zgodnie z oczekiwaniami.