Allegro wprowadzi asystenta AI. Jakie funkcje zapewni?

To było do przewidzenia. Allegro wdroży asystenta bazującego na sztucznej inteligencji. W założeniach ma on pomóc użytkownikom.

Co zaoferuje Allegro AI Asystent?

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Amazon sięgnął po AI, aby zapewnić klientom pomoc przy wyborze najlepszego dla nich produktu. Na podobne rozwiązanie w Allegro raczej nie będziemy musieli długo czekać. Firma zamierza wdrożyć własnego asystenta AI, który ma być pomocny w trakcie szukania produktów do kupienia oraz może zapewnić inspiracje zakupowe.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że nie będziemy mieli do czynienia po prostu z odpowiedzią na sztuczną inteligencję zaproponowaną przez Amazona. Asystent AI na Allegro ma być pomocny podczas szukania produktów o konkretnych cechach – kupujący może mu przykładowo zlecić wyszukanie adapterów do gniazdek, które sprawdzą się w Anglii. Z kolei w przypadku smartwatchy będzie można poprosić o wyszukanie modeli o określonej wodoszczelności.

Co więcej, nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby asystentowi zadać bardziej ogólne pytania związane z zakupami. Będzie go można zapytać o wskazanie produktów, które przydadzą się w konkretnym kraju w trakcie podróży. Podejrzewam, że również poradzi sobie w wielu innych sytuacjach, jak przykładowo pytanie o produkty, które zimą ułatwią korzystanie z samochodu.

źródło: AntyWeb

To będzie pomocnik, a nie nowy sposób robienia zakupów

Portal AntyWeb zwraca uwagę, że Allegro AI Asystent ma uprościć proces zakupowy oraz tworzony jest jako alternatywa dla klasycznej wyszukiwarki. Celem nie jest jednak pełne zastąpienie wyszukiwarki, ale dostarczenie funkcji będącej jej uzupełnieniem. Zaletą ma być możliwość bardziej swobodnego zadawania pytań, a więc samo wyszukiwanie może okazać się szybsze i wygodniejsze.

źródło: AntyWeb

Na obecnym etapie omawiany asystent AI pozostaje w fazie beta testów, które prowadzone są wśród pracowników Allegro. Następnie, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, do testów ma być zaproszona wąska grupa użytkowników. Z czasem beta testy będą rozszerzane o kolejne osoby. Natomiast ostateczny termin udostępnienia dla wszystkich zainteresowanych nie jest jeszcze znany i ma być zależy od wyników fazy testowej.

Początkowo asystent Ai zawita do aplikacji mobilnej, a później ma być zintegrowany także z wersją przeglądarkową na desktopie. W planach są również nowe funkcje, jak chociażby opcja dodania do koszyka wskazanych produktów od jednego sprzedawcy. Należy też oczekiwać kolejnych rozwiązań opartych na AI.