ChatGPT dla dorosłych nie będzie jak Grok. Całe szczęście

Pojawiły się nowe wieści na temat sztucznej inteligencji OpenAI. Wygląda na to, że „niegrzeczny” ChatGPT, oferujący treści dla dorosłych, będzie inny niż Grok. I bardzo dobrze.

„Niegrzeczne” boty sztucznej inteligencji – OpenAI zrobi to inaczej niż Elon Musk

Kilkukrotnie wspominaliśmy, że sztuczna inteligencja Grok na platformie X rozrabia. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych problemów tego narzędzia było generowanie rozbieranych zdjęć prawdziwych osób. Sytuacja spowodowała lawinę krytyki, a Komisja Europejska wszczęła nowe postępowanie wobec platformy X. Warto wspomnieć, że na początku marca 2026 roku w serwisie Elona Muska pojawiła się nowa funkcja mająca (w teorii) chronić zdjęcia przed modyfikacją przez modele AI. Trudno jednak nazwać ją ograniczeniem, bo opcję można było bardzo łatwo obejść.

Jednocześnie już w zeszłym roku Sam Altman – dyrektor generalny OpenAI – wspomniał, że trwają prace nad „niegrzecznym” trybem. Wygląda na to, że twórcy ChatGPT nie popełnią błędów podobnych do Elona Muska. Na początku marca 2026 roku wspominaliśmy, iż wdrożenie niegrzecznego trybu do ChatGPT opóźnia się i nie wiadomo kiedy ta nowość oficjalnie zadebiutuje. Teraz pojawiły się nowe informacje.

ChatGPT z trybem dla dorosłych – nowe wieści o „niegrzecznym” bocie AI

Anonimowy przedstawiciel firmy OpenAI podczas rozmowy z The Wall Street Journal ujawnił, że bot sztucznej inteligencji będzie generował treści tekstowe o tematyce przeznaczonej dla dorosłych. ChatGPT jednak nie zrobi tego co Grok i nie będzie tworzył zdjęć i filmów o charakterze pornograficznym, przynajmniej w momencie premiery.

Wygląda na to, że OpenAI planuje podejść do wdrożenia trybu dla dorosłych w ostrożny sposób. Firma ma zamiar m.in. wprowadzić erotykę dla zweryfikowanych osób dorosłych. Przypomnę też, że w styczniu 2026 roku bot AI otrzymał funkcję przewidywania wieku, dzięki której sztuczna inteligencja będzie sprawdzać, czy masz 18 lat.

Nadal nie ujawniono, kiedy nowa funkcja bota zostałaby udostępniona użytkownikom. Jak wspomina The Verge, tryb miał zadebiutować w obecnym kwartale, jednak wiadomo, że wdrożenie jest opóźnione. Powodem podobno były prace nad innymi, ważniejszymi zadaniami, ale także wewnętrzne obawy i problemy techniczne z zabezpieczeniem tej opcji.

Nie przedstawiono też nowego harmonogramu.