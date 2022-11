Kup teraz, zapłać za 30 dni – Ceneo wprowadza płatności odroczone

Coraz więcej klientów sklepów internetowych podczas swoich zakupów chętnie korzysta z opcji płatności odroczonych. Pokazuje to również rosnąca popularność Allegro Pay. Na polskim rynku mamy do dyspozycji coraz więcej podobnych możliwości. Od teraz, za pośrednictwem systemu PayU opcję zapłacenia później proponuje w swoim sklepie także Ceneo.pl.

Polacy chętnie korzystają z opcji „zapłać za 30 dni”

Rosnąca popularność płatności odroczonych nie powinna dziwić, głównie ze względu na wygodę. Sztandarowym przykładem w tej materii jest chociażby Allegro, które od pewnego czasu oferuje swój autorski system Allegro Pay. Dzięki niemu możemy odroczyć płatność zakupu o wartości minimum 30 złotych, do nawet 4200 złotych. Spłaty możemy dokonać jednorazowo lub w ratach. Inne sklepy internetowe oferują z kolei płatności odroczone przez pośredników takich jak PayPo, Twisto czy Klarna.

źródło: Twisto

Jak pokazują badania wykonane na zlecenie PayU, od stycznia do lipca 2022 roku, 1/3 klientów zdecydowała się na takie rozwiązanie podczas zakupów. 23% osób skorzystało z opcji z płatnością do 30 dni, a 15% konsumentów skorzystało z możliwości rozłożenia na raty. Jak pokazuje raport Izby Gospodarki Elektronicznej, z opcji płatności odroczonych najchętniej korzystają klienci kupujący przedmioty z kategorii „wyposażenie domu”. Najczęściej są to zakupy o wartości od 251 do 500 zł. Natomiast co ośmy konsument dokonał zakupu za kwotę od 501 do 1000 zł.

W Ceneo skorzystasz z płatności odroczonych

Naprzeciw oczekiwaniom konsumentów wychodzi też Ceneo. Na stronie, oprócz doskonale znanej wszystkim opcji porównywania cen, mamy również możliwość dodawania produktów od różnych sprzedawców do jednego koszyka i dokonania zakupu płacąc za całość. Za wdrożenie opcji płatności z odroczeniem na Ceneo.pl odpowiada operator PayU.

fot. PayU

Wybierając taką formę finansowania, do wyboru mamy firmy PayPo i Twisto. Wybór zależy już od naszych preferencji. Za zakupione przedmioty możemy zapłacić w ciągu 30 dni bez żadnych kosztów dodatkowych albo rozłożyć zakup na kilka rat, w zależności od naszych możliwości finansowych. Warto jednak pamiętać, że w przypadku płatności ratalnej musimy się już liczyć z dodatkowymi kosztami.