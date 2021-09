Z Allegro Pay mogą już korzystać wszyscy użytkownicy platformy

Allegro Pay było testowane przez ostatni rok przez grupę kilkudziesięciu tysięcy użytkowników. Teraz przyszła pora na publiczne udostępnienie tej usługi dla wszystkich.

Allegro Pay dla każdego

Końcem lipca ubiegłego roku Allegro poinformowało o nowej metodzie zapłaty za produkty kupowane za pośrednictwem tego serwisu. Allegro Pay testowano przez ostatnie miesiące oraz dodawano do niego kolejne opcje, takie jak możliwość regulowania należności przy użyciu karty płatniczej.

W drugim kwartale 2021 roku, w ramach Allegro Pay, udzielono pożyczek na kwotę 347 mln złotych – a to wszystko dla ograniczonej grupy użytkowników. Allegro zamyka teraz pilotaż usługi, udostępniając ja wszystkim zainteresowanym. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, firma liczy na to, że do końca roku uda się przekroczyć granicę 1 miliarda złotych łącznego kredytu.

To może być popularna forma płatności

Ponieważ płatności odroczone to obecnie jedna z najbardziej obiecujących gałęzi finansowania w Polsce, Allegro jest pełne nadziei, jeśli chodzi o rozwój własnej usługi. Ma w tym pomóc prostota korzystania z niej. Po zalogowaniu na konto Allegro, w menu wyboru metody płatności powinniśmy mieć już możliwość aktywowania Allegro Pay. Tam wypełniamy wniosek i czekamy na analizę Allegro, która określi, do jakiej kwoty mogą nam zostać przydzielone środki. Maksymalny pułap to 4 tysiące złotych.

Na specjalne warunki mogą liczyć subskrybenci Allegro Smart! Mogą oni rozbić sobie kredyt na 3 dogodne raty, w których oprocentowanie wynosi 0%. Inną opcją jest podzielenie płatności na 5, 10 lub 20 części. Wygodnie!