Parafia w Poznaniu poszła z duchem czasu. Msze Św. zamówisz online

Cyfryzacja ogarnęła już w dużej mierze nawet polskie urzędy, dzięki czemu wiele spraw jesteśmy w stanie załatwić online. Co jednak z parafiami? Okazuje się, że są w naszym kraju takie, które też poszły z duchem czasu. W Poznaniu działa pierwsza w Polsce parafia z cyfrową obsługą członków swojej wspólnoty. Co można załatwić online?

Czegoś takiego jeszcze w naszym kraju nie było. Parafia Imienia Jezus na poznańskiej Łacinie jest pierwszą w Polsce wspólnotą z Biurem Parafialnym, do którego nie musisz udawać się osobiście. Wystarczy urządzenie z dostępem do internetu, żeby załatwić naprawdę sporo spraw. Wszystko działa na stronie internetowej parafii.

Żeby skorzystać z wirtualnej kancelarii, wystarczy wybrać w menu zakładkę „załatw”. Zostaniesz wówczas przeniesiony na stronę, która zawiera pokaźną listę spraw, które można załatwić bez wychodzenia z domu. Na liście znalazła się na przykład możliwość zamówienia Mszy Św. Wystarczy, że parafianin wybierze w wirtualnym kalendarzu interesujący go termin i godzinę nabożeństwa, a następnie wpisze intencję oraz swoje dane. Potem zamawiający sam wybiera wysokość ofiary i może ją złożyć z wykorzystaniem bramki płatności Tpay.

Za pośrednictwem strony internetowej można również zgłosić ślub, dziecko do Chrztu Św. lub Pierwszej Komunii Świętej, a nawet umówić się na spowiedź. To bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ dokumenty potrzebne do udzielenia sakramentów (tak jak w przypadku Chrztu Św. akt urodzenia dziecka) można przesłać online.

Proboszcz – ks. Radosław Rakowski stwierdził, że nowe rozwiązanie cieszy się sporą popularnością wśród parafian i spotkało się z pozytywnym odzewem. Proboszcz podkreśla, że najczęściej internauci korzystają z usługi zamawiania Mszy Św. przez internet. Kapłan dodał, że sama wspólnota jest również dość specyficzna. Położona jest obok nowego osiedla, gdzie 90% mieszkańców to młodzi ludzie, a sama kaplica znajduje się w miejscu dawnego sklepu, w bloku obok galerii handlowej.

Chcieliśmy przez tę przyjazną stronę internetową dać ludziom możliwość zrobienia jakiegoś takiego pierwszego kroku. Żeby nie bali się iść do nieznanego im miejsca, jakim jest biuro parafialne, tylko żeby zrobili ten pierwszy krok, czyli np. zgłosili dziecko do chrztu albo siebie do ślubu – a my już zadzwonimy do nich i z życzliwością pomożemy przygotować się do tych sakramentów i razem z nimi przez to wszystko przebrniemy. Ten pierwszy krok jest zawsze najtrudniejszy, więc ta strona jest po to, by go zrobić i żeby się nie bać tej parafialnej rzeczywistości.

ks. Radosław Rakowski, Parafia Imienia Jezus