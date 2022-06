Znamy ceny nowej opaski Huawei Band 7. W przedsprzedaży o 50 złotych taniej!

Huawei Band 7 to największy konkurent dla Xiaomi Mi Band 7 na naszym rynku (i nie tylko). W wielu wypadkach czynnikiem decydującym o zakupie będzie cena – a ta w przypadku opaski Huawei, jest już znana.

Reklama

Huawei Band 7 – AMOLED na nadgarstku

Nowa generacja opaski Huawei Band ma wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,47 cala i rozdzielczości 194×368 pikseli z funkcją Always-On. Przy obudowie o grubości 9,99 mm i wadze 16 g (bez paska) możemy mówić o naprawdę kompaktowym urządzeniu fitness. Jest wykonane z polimeru wzmocnionego włóknem szklanym, co sugeruje sporą wytrzymałość.

Zgodnie z zapewnieniem producenta, sprzęt ma działać nawet do dwóch tygodni na jednym ładowaniu (lub do 10 dni w przypadku intensywniejszego użytkowania). W razie czego zawsze można je doładować – po 5 minutach od podpięcia do ładowarki, można cieszyć się wydłużeniem działania o nawet dwa kolejne dni.

Jak na inteligentne urządzenie przystało, mamy dostęp do powiadomień ze smartfona, a także podstawowych narzędzi pokroju pogody, budzika, stopera, minutnika, latarki, opcji znalezienia telefonu, asystenta głosowego oraz szybkich odpowiedzi na SMS.

Wśród funkcji można wyliczyć pomiar poziomu natlenienia krwi SpO 2 , monitoring snu TruSleep, określanie poziomu stresu TruRelax, zaawansowania cyklu menstruacyjnego oraz stałe badanie tętna TruSeen 4.0. Nasze treningi mogą być śledzone w jednym z 96 trybów sportowych, wśród których mamy m.in. bieganie, jazdę na rowerze, pływanie, skakanie po linie i jazdę na rolkach.

Dostępność i cena Huawei Band 7 w Polsce

Huawei Band 7 będzie dostępny w Polsce w 3 wariantach kolorystycznych: klasycznej czerni, pastelowym różu oraz intrygującej zieleni. Urządzenie trafi do regularnej sprzedaży 27 czerwca w cenie 249 złotych.

Jeśli jednak chcielibyśmy zamówić się nowy smartband Huawei już teraz, to możemy zrobić to taniej, podczas przedsprzedaży. Prowadzona jest ona w dniach 14-26 czerwca i przez ten czas Huawei Band 7 kosztować będzie 199 złotych.

Huawei Band 7 w ofercie premierowej dostępny będzie w sklepie internetowym huawei.pl oraz stacjonarnie – w salonie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia, w sklepach sieci Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, Decathlon, u operatorów: T-Mobile i Plus oraz w strefie marki na Allegro. Oferta może różnić się w zależności od partnerów – szczegóły dostępne są w poszczególnych sklepach.