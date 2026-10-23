Nowe flagowce Xiaomi będą jednak tańsze w Europie, ale jest jeden haczyk

Na początku tego tygodnia pojawiła się informacja na temat cen najnowszych flagowców Xiaomi w Europie. Inne źródło twierdzi jednak, że będą one niższe, choć jest istotny haczyk.

Tyle ma kosztować smartfon Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max w Europie

Pierwsze informacje na temat cen Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max w Europie nie brzmiały szczególnie atrakcyjne. Według nich cennik miał bowiem przedstawiać się następująco:

Xiaomi 18 Pro 256 GB – 1449 euro (równowartość około 6350 złotych), 512 GB – 1649 euro (~7220 złotych),

Xiaomi 18 Pro Max 512 GB – 1849 euro (~8100 złotych).



Dla przypomnienia, tyle kosztował smartfon Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra na start w Polsce:

Xiaomi 17 256 GB – 4199 złotych, 512 GB – 4699 złotych,

Xiaomi 17 Ultra 512 GB – 6499 złotych 1 TB – 6999 złotych.



Smartfon Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max nie był bowiem dostępny (oficjalnie) poza Chinami. Ich bezpośredni następcy trafią zaś do sprzedaży w Europie, i to jeszcze w 2026 roku. Co więcej, cennik może być nieco korzystniejszy dla klientów, przynajmniej wybranych.

Portal Dealabs donosi bowiem, że we Francji ceny będą następujące:

Xiaomi 18 Pro 12/256 GB – 1399 euro (~6130 złotych), 12/512 GB – 1599 euro (~7000 złotych),

Xiaomi 18 Pro Max 12/256 GB – 1599 euro (~7000 złotych), 12/512 GB – 1799 euro (~7880 złotych).



Zapowiada się zatem na to, że smartfon Xiaomi 18 Pro Max będzie jednak dostępny w dwóch konfiguracjach, a nie tylko jednej, a na dodatek przynajmniej we Francji ceny mają być niższe o 50 euro (~220 złotych) od dotychczas podawanych.

Nie jest to jednak zaskoczeniem, ponieważ w różnych krajach obowiązują różne stawki podatków i obciążenia, które mają wpływ na cenę końcową. Na tę chwilę trudno jednak przewidzieć, czy ceny w Polsce będą bliższe tym niższym, czy tym wyższym.

Kiedy smartfon Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max będzie dostępny w Europie?

Zaraz po premierze serii Xiaomi 18 Pro producent zapowiedział, że będzie ona dostępna globalnie jeszcze w tym roku. Portal Dealabs twierdzi, że przedsprzedaż może ruszyć już w listopadzie 2026 roku, zatem Chińczycy powinni wkrótce oficjalnie zaanonsować debiut swoich nowych flagowców w Europie.