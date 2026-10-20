Xiaomi 18 Pro Max
Xiaomi 18 Pro Max | fot. Xiaomi
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Taka ma być cena Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max w Europie. Kto to kupi?

Wojciech Kulik·
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Taka ma być cena Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max w Europie. Kto to kupi?

We wrześniu 2026 roku oficjalnie zaprezentowane zostały smartfony Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max. Już wtedy chiński producent potwierdził, że będą one dostępne również w Europie, co było miłą niespodzianką, bo ich poprzednicy nie dotarli do naszego kawałka świata. Okazuje się jednak, że i tak raczej niewiele osób pozwoli sobie na ich zakup.

Takie będą europejskie ceny Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max

W sieci pojawiły się informacje na temat tego, ile wyniosą ceny smartfonów Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max. Co tu dużo mówić – będą naprawdę wysokie. Na nic innego jednak chyba nie można było liczyć.

Nawet najtańszy wariant Xiaomi 18 Pro z 256 GB pamięci masowej ma kosztować 1449 euro, co po obecnym kursie przekłada się na ~6335 złotych. Chcesz dwa razy więcej pamięci? W takim razie cena rośnie do 1649 euro (~7205 złotych).

smartfon xiaomi 18 pro smartphone
smartfon xiaomi 18 pro smartphone
smartfon xiaomi 18 pro smartphone
smartfon xiaomi 18 pro smartphone
Xiaomi 18 Pro (źródło: Xiaomi)

Osoby zainteresowane większym modelem Xiaomi 18 Pro Max wyboru mieć nie będą – do sprzedaży na Starym Kontynencie trafić ma jedynie wersja z 512 GB pamięci na pliki, a jej cena wyniesie 1849 euro, czyli blisko 8080 złotych (przy prostym przeliczeniu).

Dla szerszego kontekstu: ubiegłoroczny, flagowy Xiaomi 17 Ultra startował na naszym rynku z poziomu 1499 euro, co mówi chyba samo za siebie. Mało tego, z przecieków wynika, że Vivo X500 Pro Max w Europie będzie kosztować 1799 euro, no i tyle też trzeba będzie zapłacić za Oppo Find X10 Pro Max.

Xiaomi 18 Pro Max
Xiaomi 18 Pro Max | fot. Xiaomi

Co dostaniemy w zamian?

Wróćmy jednak do bohaterów tego newsa. Zgłaszając gotowość do wydania takich kwot, będzie można sobie wybrać jeden z czterech kolorów (czarny, niebieski, czerwony lub biały). Co zaś mają do zaoferowania w kontekście samej specyfikacji?

Od razu przypomnę, że europejskie wersje flagowców Xiaomi będą nieco uboższe względem chińskich, jeśli chodzi o akumulatory. Xiaomi 18 Pro ma mieć ogniwo o pojemności 6000 mAh (zamiast 7000 mAh), a Xiaomi 18 Pro Max zaoferuje 7050 mAh (zamiast 8500 mAh). Poza tym mają jednak być zbliżone do oryginałów.

Ich charakterystycznym elementem jest dodatkowy ekran z tyłu, ale atutów mają zdecydowanie więcej: począwszy od topowych procesorów, przez wszechstronne systemy fotograficzne, a na wysokiej klasy wyświetlaczach LTPO AMOLED kończąc. Poniżej możesz zobaczyć specyfikację obu tych modeli.

Specyfikacja Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max – porównanie globalnych wersji

Xiaomi 18 ProXiaomi 18 Pro Max
Wyświetlacz:6,4 cala,
AMOLED,
2436×1220 pikseli,
1-120 Hz,
do 4000 nitów		6,9 cala,
AMOLED,
2624×1208 pikseli,
1-120 Hz,
do 4000 nitów
Drugi wyświetlacz:2,7 cala,
AMOLED,
912×596 pikseli,
do 4000 nitów		2,9 cala,
AMOLED,
976×596 pikseli,
do 4000 nitów
Procesor:Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
RAM:12 GB (LPPDDR5X)12 GB (LPPDDR5X)
Pamięć:256GB / 512GB
(UFS 4.1)		512GB
(UFS 4.1)
Aparaty z tyłu:– 200 Mpix z f/1.67;
– 50 Mpix z f/2.4 – ultraszerokokątny;
– 200 Mpix z f/2.4 – teleobiektyw (3,2x)		– 200 Mpix z f/1.67;
– 50 Mpix z f/2.4 – ultraszerokokątny;
– 200 Mpix z f/2.4 – teleobiektyw (3,2x)
Aparat z przodu:50 Mpix z f/2.250 Mpix z f/2.2
Akumulator:6000 mAh;
ładowanie do 100 W
(bezprzewodowo 50 W)		7050 mAh;
ładowanie do 100 W
(bezprzewodowo 50 W)
Łączność:5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0, NFC		5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0, NFC
Wymiary i waga:151,8×72×8,46 mm,
203 gramy		163,39×77,6×8,39 mm,
235 gramy
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