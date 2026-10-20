Taka ma być cena Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max w Europie. Kto to kupi?

We wrześniu 2026 roku oficjalnie zaprezentowane zostały smartfony Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max. Już wtedy chiński producent potwierdził, że będą one dostępne również w Europie, co było miłą niespodzianką, bo ich poprzednicy nie dotarli do naszego kawałka świata. Okazuje się jednak, że i tak raczej niewiele osób pozwoli sobie na ich zakup.
Takie będą europejskie ceny Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max
W sieci pojawiły się informacje na temat tego, ile wyniosą ceny smartfonów Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max. Co tu dużo mówić – będą naprawdę wysokie. Na nic innego jednak chyba nie można było liczyć.
Nawet najtańszy wariant Xiaomi 18 Pro z 256 GB pamięci masowej ma kosztować 1449 euro, co po obecnym kursie przekłada się na ~6335 złotych. Chcesz dwa razy więcej pamięci? W takim razie cena rośnie do 1649 euro (~7205 złotych).
Osoby zainteresowane większym modelem Xiaomi 18 Pro Max wyboru mieć nie będą – do sprzedaży na Starym Kontynencie trafić ma jedynie wersja z 512 GB pamięci na pliki, a jej cena wyniesie 1849 euro, czyli blisko 8080 złotych (przy prostym przeliczeniu).
Dla szerszego kontekstu: ubiegłoroczny, flagowy Xiaomi 17 Ultra startował na naszym rynku z poziomu 1499 euro, co mówi chyba samo za siebie. Mało tego, z przecieków wynika, że Vivo X500 Pro Max w Europie będzie kosztować 1799 euro, no i tyle też trzeba będzie zapłacić za Oppo Find X10 Pro Max.
Co dostaniemy w zamian?
Wróćmy jednak do bohaterów tego newsa. Zgłaszając gotowość do wydania takich kwot, będzie można sobie wybrać jeden z czterech kolorów (czarny, niebieski, czerwony lub biały). Co zaś mają do zaoferowania w kontekście samej specyfikacji?
Od razu przypomnę, że europejskie wersje flagowców Xiaomi będą nieco uboższe względem chińskich, jeśli chodzi o akumulatory. Xiaomi 18 Pro ma mieć ogniwo o pojemności 6000 mAh (zamiast 7000 mAh), a Xiaomi 18 Pro Max zaoferuje 7050 mAh (zamiast 8500 mAh). Poza tym mają jednak być zbliżone do oryginałów.
Ich charakterystycznym elementem jest dodatkowy ekran z tyłu, ale atutów mają zdecydowanie więcej: począwszy od topowych procesorów, przez wszechstronne systemy fotograficzne, a na wysokiej klasy wyświetlaczach LTPO AMOLED kończąc. Poniżej możesz zobaczyć specyfikację obu tych modeli.
Specyfikacja Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max – porównanie globalnych wersji
|Xiaomi 18 Pro
|Xiaomi 18 Pro Max
|Wyświetlacz:
|6,4 cala,
AMOLED,
2436×1220 pikseli,
1-120 Hz,
do 4000 nitów
|6,9 cala,
AMOLED,
2624×1208 pikseli,
1-120 Hz,
do 4000 nitów
|Drugi wyświetlacz:
|2,7 cala,
AMOLED,
912×596 pikseli,
do 4000 nitów
|2,9 cala,
AMOLED,
976×596 pikseli,
do 4000 nitów
|Procesor:
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
|RAM:
|12 GB (LPPDDR5X)
|12 GB (LPPDDR5X)
|Pamięć:
|256GB / 512GB
(UFS 4.1)
|512GB
(UFS 4.1)
|Aparaty z tyłu:
|– 200 Mpix z f/1.67;
– 50 Mpix z f/2.4 – ultraszerokokątny;
– 200 Mpix z f/2.4 – teleobiektyw (3,2x)
|– 200 Mpix z f/1.67;
– 50 Mpix z f/2.4 – ultraszerokokątny;
– 200 Mpix z f/2.4 – teleobiektyw (3,2x)
|Aparat z przodu:
|50 Mpix z f/2.2
|50 Mpix z f/2.2
|Akumulator:
|6000 mAh;
ładowanie do 100 W
(bezprzewodowo 50 W)
|7050 mAh;
ładowanie do 100 W
(bezprzewodowo 50 W)
|Łączność:
|5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0, NFC
|5G, Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0, NFC
|Wymiary i waga:
|151,8×72×8,46 mm,
203 gramy
|163,39×77,6×8,39 mm,
235 gramy