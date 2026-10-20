Taka ma być cena Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max w Europie. Kto to kupi?

We wrześniu 2026 roku oficjalnie zaprezentowane zostały smartfony Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max. Już wtedy chiński producent potwierdził, że będą one dostępne również w Europie, co było miłą niespodzianką, bo ich poprzednicy nie dotarli do naszego kawałka świata. Okazuje się jednak, że i tak raczej niewiele osób pozwoli sobie na ich zakup.

Takie będą europejskie ceny Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max

W sieci pojawiły się informacje na temat tego, ile wyniosą ceny smartfonów Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max. Co tu dużo mówić – będą naprawdę wysokie. Na nic innego jednak chyba nie można było liczyć.

Nawet najtańszy wariant Xiaomi 18 Pro z 256 GB pamięci masowej ma kosztować 1449 euro, co po obecnym kursie przekłada się na ~6335 złotych. Chcesz dwa razy więcej pamięci? W takim razie cena rośnie do 1649 euro (~7205 złotych).

Xiaomi 18 Pro (źródło: Xiaomi)

Osoby zainteresowane większym modelem Xiaomi 18 Pro Max wyboru mieć nie będą – do sprzedaży na Starym Kontynencie trafić ma jedynie wersja z 512 GB pamięci na pliki, a jej cena wyniesie 1849 euro, czyli blisko 8080 złotych (przy prostym przeliczeniu).

Dla szerszego kontekstu: ubiegłoroczny, flagowy Xiaomi 17 Ultra startował na naszym rynku z poziomu 1499 euro, co mówi chyba samo za siebie. Mało tego, z przecieków wynika, że Vivo X500 Pro Max w Europie będzie kosztować 1799 euro, no i tyle też trzeba będzie zapłacić za Oppo Find X10 Pro Max.

Xiaomi 18 Pro Max | fot. Xiaomi

Co dostaniemy w zamian?

Wróćmy jednak do bohaterów tego newsa. Zgłaszając gotowość do wydania takich kwot, będzie można sobie wybrać jeden z czterech kolorów (czarny, niebieski, czerwony lub biały). Co zaś mają do zaoferowania w kontekście samej specyfikacji?

Od razu przypomnę, że europejskie wersje flagowców Xiaomi będą nieco uboższe względem chińskich, jeśli chodzi o akumulatory. Xiaomi 18 Pro ma mieć ogniwo o pojemności 6000 mAh (zamiast 7000 mAh), a Xiaomi 18 Pro Max zaoferuje 7050 mAh (zamiast 8500 mAh). Poza tym mają jednak być zbliżone do oryginałów.

Ich charakterystycznym elementem jest dodatkowy ekran z tyłu, ale atutów mają zdecydowanie więcej: począwszy od topowych procesorów, przez wszechstronne systemy fotograficzne, a na wysokiej klasy wyświetlaczach LTPO AMOLED kończąc. Poniżej możesz zobaczyć specyfikację obu tych modeli.

Specyfikacja Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max – porównanie globalnych wersji