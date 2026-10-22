Tani tablet z LTE i sporym ekranem. Może pojawić się w Polsce

Black Shark to marka specjalizująca się we względnie niedrogim sprzęcie względnie gamingowym (choć ostatnio bardziej: multimedialnym). Jej oferta właśnie poszerzyła się o nowy tablet. Co oferuje Black Shark Pad Air 7?

Premiera tabletu Black Shark Pad Air 7. Co to za jeden?

Black Shark Pad Air 7 został wyposażony w duży, bo aż 12,1-calowy ekran LCD. Wyświetla obraz o rozdzielczości 2560×1600 pikseli, cechując się przy tym częstotliwością odświeżania do 90 Hz. Jasność sięga zaś 500 nitów, więc korzystanie z niego na zewnątrz może nie być najbardziej komfortowym doświadczeniem.

Korzystaniu poza domem sprzyja natomiast modem 4G / LTE, dzięki któremu można uzyskać połączenie z internetem także tam, gdzie nie sięga Wi-Fi. Jest też Bluetooth 5.2, są dwa aparaty (8 Mpix z przodu oraz 16 Mpix z tyłu) i jest system Android 16.

Black Shark Pad Air 7 | fot. Black Shark

Odpowiednią wydajność zapewniać ma duet tworzony przez procesor MediaTek Helio G200 i 8 GB RAM. Pozwala on liczyć na wysoką płynność na co dzień, ale niekoniecznie dość mocy do bardziej wymagających zastosowań. Niezaprzeczalnym plusem jest natomiast akumulator o pojemności 10000 mAh i tylko szkoda, że maksymalna moc ładowania wynosi tylko 33 W.

W ogólnym rozrachunku Black Shark Pad Air 7 wydaje się całkiem ciekawą propozycją dla osób poszukujących tabletu do oddawania się różnym formom rozrywki, a przede wszystkim do oglądania filmów i seriali. W kontekście tego ostatniego wspomnę jeszcze o obsłudze Widevine L1 i układzie czterech głośników.

Black Shark Pad Air 7 | fot. Black Shark

Ile kosztuje tablet Black Shark Pad Air 7?

Tablet będzie dostępny w różnych częściach świata i nie ominie też Starego Kontynentu. Zaczyna nawet pojawiać się w pierwszych europejskich sklepach – jeden z francuskich sprzedawców (PhoneDroid) oferuje go za 239 euro, co po obecnym kursie przekłada się na ~1050 złotych. Całkiem adekwatna cena.

Premiery w Polsce jak najbardziej można się spodziewać – inne modele z tej serii trafiły już bowiem do sprzedaży w naszym kraju: Black Shark Pad 7 (z 11-calowym ekranem, procesorem MediaTek Helio G88, 6 GB RAM i akumulatorem 7700 mAh) kosztuje 749 złotych, a Black Shark Pad 7 Pro (z Helio G100 i akumulatorem 8800 mAh) – 1089 złotych.