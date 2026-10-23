Donald Trump chciał kolejnej zmiany w Mapach Google. Tym razem Google jednak się nie ugięło

Trzeba przyznać, że Donald Trump ma czasami nietypowe zachcianki. Tym razem (znów) postanowił namieszać w Mapach Google.

Ocean Trump miał pojawić się w Google Maps

Ostatnio prezydent Stanów Zjednoczonych pochwalił się, że Google słucha jego poleceń. Co prawda użył nieco innych słów, ale pozwolę sobie pozostać przy moim określeniu. Okazuje się, że jest jednak pewna granica, której Sundar Pichai, dyrektor generalny Google, nie jest w stanie przekroczyć. Nawet wtedy, gdy z prośbą zadzwoni do niego Donald Trump.

W trakcie wiecu w Karolinie Południowej jeden z najpotężniejszych ludzi na świecie przedstawił nietuzinkową historię, dotyczącą nowych nazw oceanów. Otóż miał zadzwonić do szefa Google z pytaniem, czy w Mapach Google może pojawić się inna nazwa dla Oceanu Atlantyckiego. Amerykański prezydent rozważał dwie nazwy – Trump oraz Ameryka. Ponadto zastanawiał się, czy Ocean Spokojny także powinien mieć zmienioną nazwę na jedną z tych dwóch.

Sundar Pichai – według słów Trumpa – miał odpowiedzieć „Proszę, nie proś nas o to”. Szef Google podobno wyjaśnił, że tym razem nie spełni prośby, bowiem oceany są inne i obejmują wiele krajów.

Ocean Atlantycki w Mapach Google | źródło: Mapy Google

Niewykluczone, że argumentacja zadziałała. Podczas wystąpienia w Karolinie Południowej Donald Trump poinformował, że prawdopodobnie odpuści temat Atlantyku. Chociaż nie musi to oznaczać, że dyrektor generalny Google może spać spokojnie. Istnienie szansa, że będzie musiał zmierzyć się z kolejnymi, równie nietypowymi zachciankami.

Historia nie została oficjalnie potwierdzona przez Google. Mimo to wydaje się być całkiem możliwa. Zwłaszcza że nie byłaby to pierwsza podobna prośba Donalda Trumpa.

Wcześniej Google spełniło polecenie Trumpa

Wypada odnotować, że Donald Trump, wkrótce po objęciu fotela prezydenta USA, postanowił zmienić m.in. nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską. Polecenie zostało wykonane przez Departament Spraw Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych, a także odpowiednie zmiany pojawiły się w Google Maps i Apple Maps.

Jezioro Ontario/Ameryka i Zatoka Meksykańska/Amerykańska w Mapach Google (źródło: Mapy Google)

Z kolei w sierpniu 2026 roku prezydent Stanów Zjednoczonych wydał rozporządzenie wykonawcze, nakazujące amerykańskim agencjom federalnym nazywanie Jeziora Ontario, przez które przebiega granica amerykańsko-kanadyjska, „Jeziorem Ameryka”. Nazwa ta pojawiła się także w Mapach Google.