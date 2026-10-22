Popularny gadżet do auta pod lupą UKE. Większość modeli nie zdała testu

Wielu właścicieli starszych aut decyduje się na transmiter FM. Okazuje się, że modele dostępne na polskim rynku często nie spełniają wymagań.
UKE skontrolowało transmitery FM
Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) zauważa, że transmitery FM do działania wykorzystują fale radiowe, a więc – podobnie jak inne urządzenia radiowe – muszą spełnić określone wymagania. Chodzi zarówno o pracę samego transmitera, jak i inne urządzenia, których działanie może być zakłócane przez źle dobrany produkt.
Pracownicy Departamentu Kontroli postanowili sprawdzić 10 modeli transmiterów FM, które można kupić w Polsce. Celem kontroli było zweryfikowanie, czy urządzenia spełniają wymagania formalne i techniczne oraz czy mogą być legalnie udostępniane użytkownikom. To ważne, bowiem samo oznakowanie CE i komplet dokumentów nie jest gwarancją, że wszystko jest w porządku.
Transmitery FM zostały zbadane w Centralnym Laboratorium Badań Technicznych UKE. Specjaliści sprawdzili, czy wykorzystywane częstotliwości radiowe są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz czy nie powodują nadmiernych zakłóceń elektromagnetycznych.
Wyniki okazały się naprawdę niepokojące. Okazało się, że 8 na 10 modeli nie spełniło co najmniej jednego z kontrolowanych wymagań. Trzy modele nie spełniły jednocześnie wymagań formalnych i technicznych. Jeśli chodzi wyłącznie o wymagania formalne, nie zostały one zaliczone przez trzy transmitery. Natomiast tylko wymagań technicznych nie spełniły dwa urządzenia. Testy pozytywnie zaliczyły zaledwie dwa urządzenia.
Lista transmiterów FM sprawdzonych przez UKE
Poznaliśmy dokładną listę transmiterów FM. Jeśli ktoś korzysta z takiego urządzenia w samochodzie, warto ją przejrzeć, bowiem istnieje szansa, że jest to jeden ze sprawdzonych modeli.
UKE zbadało następujące modele transmiterów FM:
|Nazwa urządzenia
|Wymagania formalne
|Wymagania techniczne
|marka: Reinston ultra
model: TRA0
|Nie spełnia, deklaracja zgodności niezgodna z wymaganiami
|Nie spełnia, urządzenie wykorzystuje częstotliwości radiowe niezgodnie z przepisami
|marka: Xblitz
model: X650
|Nie spełnia, deklaracja zgodności niezgodna z wymaganiami
|Nie spełnia, urządzenie wykorzystuje częstotliwości radiowe niezgodnie z przepisami
|marka: Xblitz
model: X450
|Spełnia
|Nie spełnia, urządzenie wykorzystuje częstotliwości radiowe niezgodnie z przepisami
|marka: ARKAS
model: BT71D
|Nie spełnia, brak umieszczenia na wyrobie nazwy producenta, zarejestrowanej nazwy
handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego, o ile taki posiada,
oraz pocztowego adresu kontaktowego
|Spełnia
|marka: Savio
model: TR-14
|Spełnia
|Spełnia
|marka: Reinston
model: TRA03
|Spełnia
|Nie spełnia, urządzenie wykorzystuje częstotliwości radiowe niezgodnie z przepisami
|marka: Savio
model: TR-15
|Spełnia
|Spełnia
|marka: Vakoss
model: TC-B435
|Nie spełnia, brak podania w instrukcji obsługi informacji o zakresie częstotliwości, w którym
pracuje urządzenie radiowe oraz maksymalnej mocy częstotliwości radiowej
emitowanej w zakresie częstotliwości, w którym pracuje urządzenie radiowe.
|Nie spełnia, urządzenie wytwarza nadmierne zaburzenia elektromagnetyczne
|marka: Peiying
model: URZ0465-3
|Nie spełnia, brak umieszczenia na wyrobie pełnych informacji umożliwiających identyfikację
producenta
|Spełnia
|marka: Peiying
model: URZ0461
|Nie spełnia, brak umieszczenia na wyrobie pełnych informacji umożliwiających identyfikację
|Spełnia
Celem UKE nie było tylko sprawdzenie transmiterów FM
Nie chodzi wyłącznie o wykrycie niezgodności. Działania Prezesa UKE doprowadziły do wycofania z obrotu sześciu modeli transmiterów FM. Z kolei w przypadku dwóch modeli usunięto stwierdzone niezgodności formalne.