Popularny gadżet do auta pod lupą UKE. Większość modeli nie zdała testu

Wielu właścicieli starszych aut decyduje się na transmiter FM. Okazuje się, że modele dostępne na polskim rynku często nie spełniają wymagań.

UKE skontrolowało transmitery FM

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) zauważa, że transmitery FM do działania wykorzystują fale radiowe, a więc – podobnie jak inne urządzenia radiowe – muszą spełnić określone wymagania. Chodzi zarówno o pracę samego transmitera, jak i inne urządzenia, których działanie może być zakłócane przez źle dobrany produkt.

Pracownicy Departamentu Kontroli postanowili sprawdzić 10 modeli transmiterów FM, które można kupić w Polsce. Celem kontroli było zweryfikowanie, czy urządzenia spełniają wymagania formalne i techniczne oraz czy mogą być legalnie udostępniane użytkownikom. To ważne, bowiem samo oznakowanie CE i komplet dokumentów nie jest gwarancją, że wszystko jest w porządku.

Transmitery FM zostały zbadane w Centralnym Laboratorium Badań Technicznych UKE. Specjaliści sprawdzili, czy wykorzystywane częstotliwości radiowe są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz czy nie powodują nadmiernych zakłóceń elektromagnetycznych.

źródło: UKE

Wyniki okazały się naprawdę niepokojące. Okazało się, że 8 na 10 modeli nie spełniło co najmniej jednego z kontrolowanych wymagań. Trzy modele nie spełniły jednocześnie wymagań formalnych i technicznych. Jeśli chodzi wyłącznie o wymagania formalne, nie zostały one zaliczone przez trzy transmitery. Natomiast tylko wymagań technicznych nie spełniły dwa urządzenia. Testy pozytywnie zaliczyły zaledwie dwa urządzenia.

Lista transmiterów FM sprawdzonych przez UKE

Poznaliśmy dokładną listę transmiterów FM. Jeśli ktoś korzysta z takiego urządzenia w samochodzie, warto ją przejrzeć, bowiem istnieje szansa, że jest to jeden ze sprawdzonych modeli.

UKE zbadało następujące modele transmiterów FM:

Nazwa urządzenia Wymagania formalne Wymagania techniczne marka: Reinston ultra

model: TRA0 Nie spełnia, deklaracja zgodności niezgodna z wymaganiami Nie spełnia, urządzenie wykorzystuje częstotliwości radiowe niezgodnie z przepisami marka: Xblitz

model: X650 Nie spełnia, deklaracja zgodności niezgodna z wymaganiami Nie spełnia, urządzenie wykorzystuje częstotliwości radiowe niezgodnie z przepisami marka: Xblitz

model: X450 Spełnia Nie spełnia, urządzenie wykorzystuje częstotliwości radiowe niezgodnie z przepisami marka: ARKAS

model: BT71D Nie spełnia, brak umieszczenia na wyrobie nazwy producenta, zarejestrowanej nazwy

handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego, o ile taki posiada,

oraz pocztowego adresu kontaktowego Spełnia marka: Savio

model: TR-14 Spełnia Spełnia marka: Reinston

model: TRA03 Spełnia Nie spełnia, urządzenie wykorzystuje częstotliwości radiowe niezgodnie z przepisami marka: Savio

model: TR-15 Spełnia Spełnia marka: Vakoss

model: TC-B435 Nie spełnia, brak podania w instrukcji obsługi informacji o zakresie częstotliwości, w którym

pracuje urządzenie radiowe oraz maksymalnej mocy częstotliwości radiowej

emitowanej w zakresie częstotliwości, w którym pracuje urządzenie radiowe. Nie spełnia, urządzenie wytwarza nadmierne zaburzenia elektromagnetyczne marka: Peiying

model: URZ0465-3 Nie spełnia, brak umieszczenia na wyrobie pełnych informacji umożliwiających identyfikację

producenta Spełnia marka: Peiying

model: URZ0461 Nie spełnia, brak umieszczenia na wyrobie pełnych informacji umożliwiających identyfikację Spełnia

Celem UKE nie było tylko sprawdzenie transmiterów FM

Nie chodzi wyłącznie o wykrycie niezgodności. Działania Prezesa UKE doprowadziły do wycofania z obrotu sześciu modeli transmiterów FM. Z kolei w przypadku dwóch modeli usunięto stwierdzone niezgodności formalne.