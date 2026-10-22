Mniej kompromisów. iPhone Duo 2 może pozytywnie zaskoczyć

Kolejna generacja iPhone’a Duo może nie być nudnym odświeżeniem. Apple testuje nowe i zdecydowanie ciekawe pomysły.

iPhone Duo 2 z Face ID i to pod ekranem

Na początku września 2026 roku zadebiutował iPhone Duo, czyli pierwszy składany smartfon Apple. Następnie, w połowie października, ruszyła przedsprzedaż iPhone’a Duo. Wypada odnotować, że mogą go zamówić również klienci w Polsce. Tanio nie jest, bowiem ceny startują od 9999 złotych za wariant 256 GB.

Regularna sprzedaż rozpocznie się 23 października. Mimo to już teraz pojawiają się rewelacje na temat kolejnej generacji. Należy zaznaczyć, że informacje pochodzą od źródła uznawanego za wysoce wiarygodne. Otóż Mark Gurman z Bloomberga w najnowszym odcinku podcastu Power On opisał prace prowadzone przez Apple.

W Cupertino mają być testowane prototypy wyposażone w Face ID umieszczone pod zewnętrznym ekranem. Udało się to osiągnąć dzięki zmniejszeniu komponentów, a także postępowi w dziedzinie sztucznej inteligencji. Co więcej, Apple rozważa dodanie przycisku czynności, którego zabrakło w pierwszej generacji iPhone’a Duo.

iPhone Duo | fot. Apple

Gurman uważa, że obie nowości mogą pojawić się w przyszłej generacji składanego smartfona Apple, której debiut planowany jest na jesień 2027 roku. Oczywiście jest to jeden z możliwych scenariuszy, ale na ten moment jest zbyt wcześnie, aby wskazać, którą drogą pójdzie zespół Johna Ternusa.

iPhone Duo może dość szybko zyskać obsługę rysika

Podobno Apple planowało dedykowany rysik dla iPhone’a Duo, ale pojawiły się problemy i finalnie akcesorium nie trafiło do sprzedaży. Nie oznacza to jednak, że użytkownicy nie będą mogli korzystać z innego rysika – wcześniej Apple zapowiedziało, że iPhone Duo po premierze zyska wsparcie dla Apple Pencil z USB-C.

Prawdopodobnie na wspomniane wsparcie nie będziemy musieli długo czekać. Testerzy iPhone’a Duo zauważają, że obsługa pojawiła się w iOS 27.2 RC, czyli wersji, którą można określić kandydatem do stabilnej aktualizacji. Możliwe, że iOS 27.2 na wszystkie wspierane urządzenia trafi na początku przyszłego roku, a wraz z nim pojawi się opcja korzystania z rysika.

Dowiedzieliśmy się też, że Apple zamierza w tym roku dodać funkcję o nazwie Łatwy dostęp. Jej zadaniem będzie obniżenie górnej części interfejsu, aby osoby z mniejszymi kciukami mogły wygodniej obsługiwać iPhone’a Duo jedną ręką.

Apple Pencil support is with iOS 27.2 btw



iOS 27.2 RC rolled out Monday, and it works pic.twitter.com/tt3QQbjkZv — Max Weinbach (@mweinbach) October 21, 2026

Aplikacje zaczynają wykorzystywać możliwości iPhone’a Duo

Wiele aplikacji nie oferuje jeszcze prawidłowego skalowania interfejsu na obu ekranach składanego iPhone’a. Z czasem powinno się to zmienić. Co ciekawe, z podobną historią mieliśmy do czynienia po premierze iPhone’a X.

Apple pochwaliło już jednak wybranych twórców, którzy nie tylko dostosowali aplikacje do nowych proporcji, ale też wykorzystali dodatkowe możliwości iPhone’a Duo. Przykładowo apka Netflixa została doceniona za zapewnienie płynnego przejścia pomiędzy ekranem zewnętrznym i wewnętrznym, a aplikacje Slack i Lyft za opracowanie specjalnej wersji interfejsu dla ekranu wewnętrznego. Z kolei w aplikacji Microsoft Word i Outlook niebawem ma pojawić się „środowisko klasy desktopowej”.

źródło: Apple

Firma z Cupertino poinformowała, że nowe kolekcje aplikacji i gier, które dostosowane będą do iPhone’a Duo, pojawią się w App Store. Ponadto już zaktualizowane apki będzie można łatwo zidentyfikować dzięki plakietce Made for iPhone Duo.