Smartfony Samsunga dostają dodatkowy RAM dzięki aktualizacji

Od przybytku głowa nie boli, a przynajmniej gdy mowa o pamięci RAM w urządzeniu. W smartfonach nie da się jednak jej dodać, jak na przykład w komputerze czy wybranych tabletach, ale nie jest to niemożliwe. Samsung zaczął bowiem dodawać RAM za pomocą… aktualizacji.

Im więcej RAM-u, tym lepiej

Oczywiście nie jest też tak, że urządzenia z większą ilością RAM-u działają bezbłędnie, bo wiele zależy też od oprogramowania, jakie jest zainstalowane na ich pokładzie. Faktem jednak jest, że zarówno systemy operacyjne, jak i same aplikacje są coraz bardziej zasobożerne.

Reklama

Na rynku dostępnych jest coraz więcej smartfonów, które oferują 12 GB lub nawet więcej RAM, lecz standardem wciąż jest od 6 GB do 8 GB RAM. Jednocześnie nie brakuje modeli z 3 GB i 4 GB RAM, a nawet i mniej, aczkolwiek te są już zupełnie inną kategorią.

Smartfony Samsunga dostają dodatkową pamięć RAM dzięki aktualizacji

Pierwszym smartfonem Samsunga, który oferuje funkcję RAM Plus, jest Galaxy A52s 5G. Jest to „wirtualna pamięć” (jak określa to sam producent), która w razie potrzeby jest wydzielana z pamięci wbudowanej, aby urządzenie nie zawiodło również w bardziej wymagających scenariuszach użytkowania. Nie jest to jednak nowe rozwiązanie – podobne zapewniają również urządzenia konkurencji, w tym Xiaomi czy Oppo.

Jak zauważył serwis SamMobile, wszystko wskazuje na to, że funkcja RAM Plus zostanie udostępniona szerokiemu gronu użytkowników smartfonów południowokoreańskiego producenta, ponieważ w jednej z ostatnich aktualizacji otrzymał ją również Galaxy Z Fold 3, który oferuje aż 12 GB RAM.

Warto zauważyć, że zarówno w przypadku Galaxy A52s 5G, jak i Galaxy Z Fold 3 funkcja RAM Plus zapewnia dodatkowe 4 GB RAM. Nie wiadomo jednak, czy jest to standardowa wartość dla tego rozwiązania, czy – podobnie jak ma to miejsce u innych marek – ilość dodatkowego RAM-u będzie zależna od modelu i te ze słabszymi parametrami dostaną go mniej.

Co ciekawe, funkcja RAM Plus nie jest dostępna w serii Galaxy S21, na której Samsung testuje już One UI 4 na Androidzie 12. Prawdopodobnie zostanie dodana później, skoro pojawiła się już w One UI 3. Można się spodziewać, że stosowną aktualizację otrzymają w niedalekiej przyszłości też inne modele.