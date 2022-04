Cyberpunk 2023 – czekacie jeszcze na kolejne DLC?

CD Projekt RED odbyło kolejne spotkanie z inwestorami. Studio nie podzieliło się wieloma szczegółami na temat powstających gier. Pojawiło się jednak kilka istotnych detali, w tym informacja o przesunięciu premiery dodatku fabularnego do Cyberpunk 2077.

Reklama

Do zobaczenia w 2023, przyjaciele

Niestety, fabularny dodatek do Cyberpunk 2077 pojawi się dopiero w 2023 roku. Przypomnijmy: podstawowa wersja gry ukazała się 10 grudnia 2020 roku. Łatka na konsole nowej generacji pojawiła się dopiero dwa miesiące temu, czyli 15 lutego 2022 roku. Nawet porównując to z cyklem prac nad Wiedźmin 3: Dziki Gon oraz dodatkami Serce z Kamienia oraz Krew i Wino, polskie studio wypada niesamowicie blado.

Szkieletor prawdę Wam powie!

Problemem nie jest to, że gracze wymagają od studia jak najszybszego wypuszczania gier. W każdym miesiącu wychodzi ich tyle, że naprawdę jesteśmy w stanie poczekać. CD Projekt RED nie potrafi jednak ogłosić żadnej gry tak, by nie skończyło się to przesunięciem pierwotnie ustalonej daty. Wniosek jest prosty – firma nie potrafi zarządzać projektami.

Niedawno pisaliśmy również o przesunięciu wydania gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na nową generację konsol. Ta nie trafi już w drugim kwartale 2022 roku na rynek. Podobnie jak w przypadku dodatku do Cyberpunk 2077, konkretnej daty brak. Są za to dane sprzedażowe! Tylko z rynku fizycznego, Cyberpunk 2077 sprzedał 18 mln egzemplarzy gry. Jak widać, poczta pantoflowa nie pociągnęła za sobą wielkich liczb po hucznej premierze. Wiedźmin 3: Dziki Gon wygląda lepiej – 40 mln egzemplarzy od 2015 roku!

Wiedźmin znów najlepszy

Coraz mniej osób w studiu pracuje nad Cyberpunk 2077. Niestety, to Wiedźmin jest największą marką polskiego studia (źródło: @SirPaffel, Twitter)

Jak widzicie na powyższym wykresie, coraz mniej osób pracuje nad wsparciem i dodatkiem do gry Cyberpunk 2077. Studio planuje również wypuścić spin-off do GWINTA, który ma się ukazać jeszcze w tym roku. Plan wydawniczy może ulec zmianie, dlatego będziemy czekać ze stoickim spokojem.

Oczywiście, najwięcej osób pracuje przy Wiedźminie nowej generacji, powstającym na Unreal Engine 5. Z drugiej strony – kto wie – może dodatek do Cyberpunk 2077 będzie tak świetny, że warto rzeczywiście poczekać do 2023 roku. Główna gra ostatecznie wyszła na prostą, więc weźmy głęboki oddech i poczekajmy.

W końcu nic lepszego nie zrobimy, prawda?